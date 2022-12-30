超市老板烧成火人 65岁美容院老板被控

37岁迷你超市老板被泼促燃液，遭纵火烧成火人，全身皮开肉绽，送院抢救。涉案的65岁美容院老板因涉嫌企图谋杀被控。

这起事件发生在星期三（12月28日）晚上10时许，地点是马西岭弯第210座组屋楼下的迷你超市外。

据悉，受害人是迷你超市老板陈庆喜，而被告则是郑庆福。

记者走访案发地点，目击者维齐（30岁，海鲜餐馆店员）受访时说，他听到惨叫声后，冲出去查看，发现超市老板变火人，立刻施以援手。

“前后有五至10人冲去帮忙，我从旁边的自助洗衣店拿灭火器，有人从迷你超市拿出被单，尝试扑灭火势。”

维齐说，超市老板在草地上打滚，发出凄厉惨叫声，庆幸火势最后被扑灭，救护人员也赶到现场。

“伤者穿的T恤以及七分裤都被大火烧破，露出了内裤。他全身被严重烧伤，手脚皮开肉绽，一脸黑灰，最后被送院。”

警方发文告指出，警方接获通报后赶往现场，一名37岁男子被烧伤，意识清醒的状态下送院，涉案的65岁男子当场被捕，星期五（30日）在企图谋杀的罪名下被控上法庭。

若罪名成立，最高刑罚是终身监禁外加鞭刑，或是监禁长达20年、罚款或鞭刑，或两者兼施。警方调查还在进行中。（人名译音）

目击者：两人或早已结怨

维齐说，迷你超市由两兄弟经营，平时与街坊的关系还不错。

“他们开超市很久了，看起来不像会得罪人。”

他透露，伤者哥哥星期四曾回来告知弟弟伤势严重，超市会关几天。

“哥哥一脸哀伤，说需要配合警方调查，也要到医院照顾弟弟。”

维齐指出，被告与伤者或许早已结怨，但并不晓得是否因为卖酒起口角，还是其他缘故。

完整报道，请翻阅2022年12月30日的《新明日报》。