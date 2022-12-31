2023年将至 留意这些即将生效的新措施！

2022年是新加坡走向疫后复苏的关键一年，也是俄乌战争爆发、国际形势风起云涌和供应链中断导致百物腾涨之年。为应对这些种种挑战，政府在2022年宣布不少新政策和援助措施改善民生，协助国人更有韧性地迎接2023年、面向未来。《联合早报》在元旦前夕带大家认识这些即将生效，影响你我生活的重要措施。

1.消费税上调至8%

（图：陈锐勤、侯丽欣）

首先，从2023年1月1日起，一项显著的政策调整便是我国消费税上调一个百分点至8％。

副总理兼财政部长黄循财今年2月在公布2022年财政预算案时宣布，我国消费税将在2023年和2024年分两阶段上调至9%。

消费者1月1日起购买商品时要注意的是，根据政府规定，消费税注册企业须为产品标出含消费税的价格。也就是说，消费者看到的价格应该是最终价格。

这意味着，商家须从1月1日起标示含8％消费税的价格，如果来不及连夜切换，可标出两个价格，一个是旧价格，一个是新价格。

商家从1月1日起须为商品标示含8％消费税的价格。（白艳琳摄）

此外，一些领域的消费税政策也将在同时间作出调整。

从1月1日开始，本地消费者向注册消费税的供应商购买低价商品，通过空运或邮寄方式进口到新加坡时，须支付消费税。这包括任何价值不超过400元，在网上直接向卖家或是通过电商平台或转运方购买的物品。

之前，为方便商品在我国边境清关，价值不超过400元的商品空运或邮寄进口可免付消费税。而通过陆运和海运入口的商品，无论价格多少都须付消费税。

旅游商品方面，国人2023年起使用旅行安排服务时也须按标准税率缴交消费税。

旅行安排服务（travel arranging services）包括预订酒店、火车和航班等国际住宿和交通安排，以及旅游保险等。

国人2023年起使用旅行安排服务预订酒店航班须按标准税率缴交消费税。（陈斌勤摄）

我国之前会根据住宿所在地、交通安排是否属于跨境性质等因素，来决定是否按标准税率为相关服务征收消费税，或是提供零税率（zero-rated）待遇。以住宿为例，如果预订的是新加坡酒店，消费者就须支付消费税；预订国外酒店则不必缴消费税。

不过这种做法无法准确反映出旅行安排服务的消费地点。虽然预订的是国外的酒店，但受益于这些服务的是新加坡消费者。

政府因此决定更新这类服务的消费税处理方法，根据消费者所在地来决定是否须征收消费税。

例如，使用旅游服务线上平台Agoda预订国外酒店时，只要消费者是在新加坡着手预订，就必须付消费税。至于酒店本身会否向消费者另外征收增值税（VAT），则视当地的相关条例而定。

2.推出援助配套 助国人抵消消费税上调冲击

（图：陈锐勤、侯丽欣）

为协助国人抵消消费税上调的冲击，政府2020年财政预算案宣布推出总值60亿元的定心与援助配套（Assurance Package for GST），并在2022年财政预算案为配套再注入6亿4000万元。

总值逾66亿4000万元的配套涵盖现金补助、社区发展理事会邻里购物券、额外消费税补助券—水电费回扣（GSTV－U-Save）和保健储蓄户头填补。这些补助从2022年12月起分五年发放，着重扶持低收入家庭。

政府已在今年12月发放两笔补助金。约290万人获得最多200元的定心与援助配套现金补助，还有约250万人也获得最多500元的生活费特别补助。

除此之外，一些个人和家庭也可在明年1月和2月获得下列援助。

符合条件的组屋住户，2023年1月可获得110元至190元的定期与额外水电费回扣，视屋型而定。每户新加坡家庭同月也将收到300元的社理会邻里购物券。

社区发展理事会邻里购物券可在超市、邻里商店和小贩摊位使用。（陈渊庄摄）

到了2月份，较低收入年长者会获得200元至300元的消费税补助券—现金补助（乐龄花红）。所有20岁及以下孩童及青少年，以及55岁及以上年长者，同月也可获150元的保健储蓄户头填补。

3. 取消年中考试 给贫困学生更多援助

（图：陈锐勤、侯丽欣）

2023年也是我国教育体制落实重大改革的年份。中小学2023年起将取消所有年级的年中考试，以腾出更多时间让学生探索学习乐趣，减少对考试的偏重。

教育部长陈振声今年3月在国会辩论教育部开支预算时指出，我国教育体系不能局限于学校，而必须贯穿人生各阶段，学校须让学生有更多空间探索兴趣并培养生活技能，包括应对失败的能力、适应力和跨文化技能等。

过去几年，学校已取消小三、小五、中一和中三的年中考试，并取得不错成效。教师能更好地规划教学进度，让学生更深入地学习。

他说：“这些改变是为了带动文化转变，让学生自我推动全面地学习并掌握技能，而不是一味担心与他人做比较。”

取消中小学年中考试，可让学生有更多空间探索兴趣并培养生活技能。（陈来福摄）

此外，教育部2023年起也会提高给予贫困中小学生的交通与膳食津贴，并增加分发给高中生的助学金。

小学至高中学生每月公交津贴将从15元提高至17元。小学生膳食津贴从每餐2元增至2.60元；中学生从2.90元增至3.50元。高中生助学金则从每年1000元提高至1200元。

教育部经济援助计划或特殊教育经济援助计划下的受惠学生，家庭月收入顶限也从2750元调高至3000元；人均收入顶限从690元调高到750元。

4.其他要留意的新措施

2023年起，高收入群体国人去专科诊所问诊获得的政府津贴将减少。（周柏荣摄）

医疗

专科诊所门诊护理的新津贴框架1月1日生效。每月人均家庭收入介于3300元至6500之间的病患，津贴从50％减至40％；超过6500元的则减至30％。

雇主雇员

2023年起，雇主每个月须让帮佣休息至少一天，不能以其他任何方式取代或补偿。

年长员工的雇主和雇员公积金缴交率1月1日起也再度调高，增加的公积金存款将归入特别户头，帮助年长员工储蓄更多退休金。年龄介于55岁至60岁以及66岁至70岁的公积金会员，雇主和雇员缴交率的增幅分别为0.5和一个百分点；61岁至65岁则各为一个百分点。

为保障客工安全，1月1日起新注册的载客罗厘须安装遮雨篷布。（萧紫薇摄）

交通安全

1月1日起：新注册载客罗厘须安装遮雨篷布，身兼司机的员工若工作六小时以上，在驾驶罗厘载送工人前，须休息至少半小时，每辆罗厘也须指定一名“陪驾”。

房产

1月起：住宅年值上调，屋主须缴交的房地产税相应增加。扣掉政府给予60％、最高60元的一次过回扣，多数自住组屋的屋主须多付30元至70元的房地产税。

环境保护