添加水位感应器 改善排水设施 公用局多管齐下加强防洪能力

公用局今年在全国多处，包括加冷河、白沙公园附近的阿比阿比河和武吉巴督沟渠，安装了多400个水位感应器，以加强防洪能力。此外，当局完成多项改善排水设施及垫高道路工程，成功将易淹水地区从1970年代的3200公顷减少到少于30公顷。

气候变化导致极端天气频发，为了应对更高的降雨量和降低淹水风险，公用事业局今年在全国安装多400个水位感应器，使感应器总数增至近1000个。这是当局在东北季候风季节来临前，为加强我国降雨预测、监测与应对洪水能力采取的其中一项措施。

根据公用局星期五（12月30日）发布的文告，公用局今年在全国多处，包括加冷河、白沙公园附近的阿比阿比河（Sungei Api Api）和武吉巴督沟渠，安装了多400个水位感应器，以加强防洪能力。

公用局指出，大雨导致排水沟和沟渠的水位迅速上升，有了实时监测现场情况的系统，当局能预先发警报，并动员快速反应小组前往受影响地区处理淹水问题，如清除堵塞物、装置便携式防洪屏障和管理交通。

公用局近期也完成多项改善排水设施和垫高道路的工程，这些措施成功将我国易淹水地区从1970年代的3200公顷减少到少于30公顷。

在比达达利兴建中的阿卡夫湖（Alkaff Lake）及在惹兰勿刹赛阿威路（Syed Alwi Road）附近建造的大型储水池（detention tank），将按计划分别在2023年第三季和2025年竣工。

其中，坐落在占地10公顷比达达利公园的阿卡夫湖除了是储水池，可在大雨期间容纳暴雨径流，它也是具有梯田湿地和瀑布小溪等特征的休闲空间，为本地首创。

赛阿威储水池可避免水流从梧槽沟渠流入赛阿威路，并暂时储存雨水。待雨停后，雨水会从储水池抽出，转入梧槽沟渠。这个储水池可储存约9300立方米的雨水，相当于近四个奥林匹克游泳池的容量，进而加强小印度地区的防洪能力。

武吉知马沟渠位于射靶场路（Rifle Range Road）与惹兰甘榜彰德（Jalan Kampong Chantek）之间的路段部分正在扩建中，预计在2026年竣工。今年8月，公用局也垫高了联邦巷和榜鹅道（通往淡滨尼快速公路的支路）的路段，降低淹水风险。这些路段过去曾因暴雨而发生突发性淹水。

公用局与Motorist SG合作提供淹水警报

公用局正与汽车应用Motorist SG合作，利用公用局的淹水风险警告与突发淹水事件的数据，为应用用户提供特定位置警报。同个应用也可建议用户改用其他的路线，让他们避开有淹水风险或突发性淹水的地区。

在东北季候风季节，公用局也会加强检查关键设施的排水设施和淹水风险较高的地点，以确保这些地点附近的公共排水设施能排放雨水。同时，提供低洼地区的居民防洪屏障和防洪袋等设备。

公用局提醒建筑物业主，确保建筑设有有效的防洪措施，并考虑装置防洪屏障，以阻挡雨水。

公用局集水区与水道署署长杨庆舜说，我国受地形和气候变化的影响，很容易面临洪水威胁，因此暴雨管理和建立抗洪能力是一项共同责任。他呼吁建筑物业主和承包商应适当地维护内部排水设施，以确保排水管和沟渠畅通，为应付淹水做好准备。