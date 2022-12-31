避免染病旅客加重本地医疗系统负担 我国必要时恢复对一些国家边控措施

卫生部数据指出，从中国出发来新加坡的飞机乘客中，每星期有40到80人感染冠病，除了一名新加坡人以外，他们全都只出现轻微症状。

国际旅游日益频繁，政府会密切观察情况，避免染病旅客加重本地医疗系统的负担。如果公共卫生情况有变，政府必要时会恢复对一些国家的边境措施。

中国本周宣布将从1月8日起放宽出入境政策，加上中国出现新一波冠病疫情，引起国际关注。印度、意大利、日本和美国随后跟进宣布，来自中国的访客必须通过冠病检测。

卫生部12月30日（星期五）晚上发文告引述数据，指出从中国出发来新加坡的飞机乘客中，每星期有40到80人感染冠病，除了一名新加坡人以外，他们全都只出现轻微症状。这名新加坡人近期到中国旅行，回国后发现感染冠病，且病情严重。

卫生部也说，随着新加坡和中国之间的航空运输逐渐恢复，政府将把整体健康评估纳入考量，谨慎地提高运载量。

目前，我国机场每天迎接700到1000名来自中国的访客，占航空访客总人数的1%到1.5%，当中多数是返回新加坡的居民和长期准证持有者。

卫生部强调，新加坡并未完全解除公共卫生相关的边境措施。没完成疫苗接种的访客入境新加坡前，仍然必须在出发前的两天内接受行前检测；这类短期访客还必须有至少3万新元保额的旅游保险，必要时支付冠病相关的医药费。

新加坡将继续实行各项针对未完成疫苗接种访客的措施，必要时会恢复对一些国家的边境措施。

卫生部：七天移动平均病例为729起保持平稳

卫生部也说，新加坡无法完全截断冠病病毒，事实上，病毒继续在社区中传播，但我们能够减少需住院和病重的个案。

奥密克戎变种毒株XBB引发新一轮疫情后，本地七天移动平均病例为729起，保持平稳；同冠病有关的住院个案维持在低于100的水平。至于送进加护病房的冠病相关病人，则维持在个位数。

新加坡批准了儿童疫苗及二价疫苗，进一步提升社区混合免疫力。政府也通过启动新的冠病治疗设施和扩充过渡护理设施，加强医疗能力。

不过，政府仍会密切留意全球的疫情走势。新加坡仍面对出现新且更危险变种毒株的威胁。为此，我国一直同包括全球共享流感数据倡议组织（GISAID）在内的国际机构合作，留意全球传播的冠病毒株。新加坡也研究本地和境外输入病例的基因组序列。

根据中国不同城市疾病预防控制中心上传的基因组序列，目前在中国境内传播的冠病毒株是已知毒株，并未发现传染力和毒性更强的新毒株。

另外，李显龙总理在个人脸书贴文说，我国在管理冠病疫情方面取得良好进展，为国人保障更美好的未来。他上载了一段记录总结他今年出席不同活动的视频，并对生活逐渐恢复正常、人们能够重新联系及建立新关系，表示欣慰。