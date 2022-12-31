营养等级标签实行首日 两成含糖包装饮料未贴健康等级标签

所有在本地售卖的包装饮料和通过自动饮料机出售的饮料，从昨天起必须贴上A、B、C或D等级的营养等级标签。当中，较不健康的C和D级饮料必须贴上标签，方便消费者辨认。

较不健康包装饮料须贴上等级标签的首日，市面上仍有约两成产品没有标签，商家也不清楚是否能继续售卖。

从12月30日起，所有在本地售卖的包装饮料和通过自动饮料机出售的饮料都须分类为A、B、C或D等级的营养等级标签（Nutri-Grade），以及列明含糖分和饱和脂肪的百分比。

CD级须贴营养等级标签 AB级较健康可选不贴

当中，较不健康的C和D级饮料必须贴上标签，方便消费者辨认。

较健康的A级和B级饮料无须印上营养等级标签，商家可选择只贴“较健康的选择”标签（Healthier Choice Symbol），或两者都贴。卫生部也呼吁消费者应减少饮用C和D等级的饮料，并选择较健康的A或B等级和较健康的选择标签的饮料，或选择喝清水。

记者星期五（12月30日）早上走访大巴窑各大超级市场和杂货店，发现仍能找到许多没有贴上较健康选择或着营养等级标签的饮料。其中一些包括每100毫升含糖量超过5克应归类为C或D等级的饮料，另外一些则同时出现有标签和无标签两种版本。

网购汽水仅少数有标签

根据保健促进局的指导原则，在网上、自动贩卖机或饮料机贩售饮料，卖方须展示产品的营养等级标签。不过《联合早报》在星期五对主要网购平台进行调查，发现在平台售卖的汽水中只有少数有标签。

对于落实营养等级标签，有好些受访的商家表示疑惑。在大巴窑经营杂货店的陈文声（59岁）虽然知道有这个条例，但店铺仍有几箱一两个月前购入的没有营养等级标签的汽水。虽然供应商说之后的饮料都会有标签，但他不清楚是否能继续售卖存货。

存货无标签能卖吗？一些商家感疑惑

他说：“我认为营养等级标签的出发点是好的，但主要责任应该在生产商和进口商，我们零售商很难去协助落实。”

另一名不愿具名的杂货店黄姓老板则说：“很多同行都不懂接下来要怎么做，但我们的立场是如果没人来说不可以售卖我们还会继续，因为这些存货已摆在那边，除非是强制要求或是回收，否则不售卖就会是损失，所以希望当局能澄清。”

根据新加坡食品条例，饮料若须贴上营养等级标签将由生产商、进口商或分销商负责。一旦触犯条例，初犯者将面对不超过1000元罚款，重犯者则面对不超过2000元的罚款。