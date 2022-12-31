倒数派对 烟花秀 滨海湾餐馆大爆满

暌违两年，滨海湾星期六晚上（12月31日）恢复举办大型跨年倒数活动和烟花秀，可观赏滨海湾景观的餐馆大多已预约爆满。受访餐馆提醒食客避免因人流管控而进不来， 吁请提早到并携带预约证明。

位于富丽敦一号的居酒屋issho izakaya紧邻新加坡河，助理运营经理阮文康告诉《新明日报》，一两个月前已有顾客预订星期六晚上的座位，而两周前室内室外用餐区的约200个座位已全数订完。

富丽敦酒店集团发言人也说，传统赏烟花热门地点、富丽敦海湾酒店的The Clifford Pier餐馆以及屋顶酒吧Lantern，一个星期前也已爆满。“我们11月下旬开放跨年夜的预订，一个月内全部700个位子都被订完。”

滨海林荫道1号的墨西哥餐馆Chimi's Marina Bay的约150座，截至星期五（30日）下午也已有95%被预订。市场公关部负责人黄清丽说：“不少顾客预订较迟，因此我们预计今天就会满座。由于空间有限，我们只会接受提前预约的顾客进场。”

与冠病疫情前的往年类似，星期六晚上滨海湾一带料吸引50万人聚集。为避免近来国外发生的踩踏悲剧上演，警方将重点监控滨海湾中央岬、富丽敦一号、鱼尾狮公园、滨海公园等区域，并在滨海湾中心区和部分地铁站的出入口实行人流管制。

受访餐馆业者担心顾客因人潮管控措施而进不来。阮文康说：“因今年人潮管控较严格，我们为了避免顾客无法穿过人潮到达餐馆、或因为人数限制进不来，建议顾客赶在看烟花的公众聚集之前，提早入座。”

Chimi's Marina Bay则已通知星期六晚上预订的所有顾客在8点前入座。位于海关大厦的法国餐厅L'Entrecote所属的DHM集团餐饮总监安其拉告诉《新明日报》，餐馆已建议顾客将线上预订页面截屏并出示给警方，以通过管控顺利进入餐馆。

完整报道，请翻阅2022年12月31日的《新明日报》。