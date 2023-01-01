挑战205公里夜骑 最后50公里56岁骑士猝逝

56岁摄影师参与205公里的长途脚踏车挑战，彻夜骑行150公里后，因胸口不适停车倒下，最终疑因心脏骤停不治。

这起意外于星期六（12月31日）清晨6时许发生，地点是在南洋道第50号。

死者是黄旭光，生前是一名专业摄影师。

不愿具名的友人受访时说，当天他参加的是205公里的远程脚踏车挑战活动，从星期五晚上开始，岂料隔天清晨约6时许，他与另外三名友人来到南洋理工大学前一段有斜坡的路段，原定过了坡道后，就要继续骑到花柏山（Mount Faber）。

“当时只剩下约50公里路程，但死者突然两度感觉到胸口不适。第一次他停下来稍微休息后就继续出发，但第二次就突然倒下。虽然队友和公众见状后，尝试为他做心脏复苏术和召救护车，但送院后还是回魂乏术。”

黄旭光的母亲王淑英（85岁）星期六早上在道义路（Toh Yi Road）家中受访时指出，儿子是家中长子，十分孝顺，虽然没和她同住，但每天都风雨不改打包晚餐给她。若是接到国外的摄影工作，他也会在出发前去探望并向母亲交代，是非常顾家的人。

友人颜先生（37岁，销售员）说，他与死者因同样为骑行爱好者而结识。死者为人没架子，并愿意聆听，因此深受骑车圈人的爱戴，对他的离去感到惋惜。

另一友人陈淑萍（45岁，全职导师）则说，死者生前曾叮嘱她要多注意心脏问题，骑行时不要太用力，孰料如今他却先走一步。

“他是非常无私的人，而且喜欢逗我们开心。”

警方受询时指星期六清晨6时51分接获通报，一名56岁男子在昏迷下送院，随后证实不治。

完整报道，请翻阅2023年1月1日的《新明日报》。