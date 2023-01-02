阔别两年跨年烟花秀 吸引50万人挤爆滨海湾

时隔两年，绚烂的烟花再次照亮滨海湾的夜空，大约50万人齐聚同欢迎接2023年。不过，汹涌的人潮也使警方不得不在倒数前约一小时，陆续宣布关闭滨海湾一带六个地方，让在场公众安全地跨年。

受疫情影响，滨海湾跨年倒数活动在2021年和2022年没有燃放烟花，而是通过灯光和投影秀迎来新的一年。

有鉴于近来国外发生践踏悲剧，市区重建局派遣约1300名辅警和保安人员，驻守各处疏导人流。警方则出动逾700名警员严阵以待，同时部署数个多功能监控系统实时掌握情况，以保障公众的安全。滨海湾中心区和部分地铁站的出入口也实行人流管制。

不少人为了能有更好的角度观赏烟花秀，从星期六（2022年12月31日）下午4时30分起，就到滨海湾周围“霸位”。

当中，带着一岁半儿子的赖欣颖（31岁，广告从业员）4时许就抵达滨海湾金沙活动广场前方。她和丈夫都喜欢这一带的跨年气氛，疫情前也都会来这里倒数。

“但这次不一样，我们带着家里的新成员来跨年，希望来年一切都能更好。”

据《联合早报》记者现场观察，当局将滨海湾划分成不同区域，每个区域都由多名警员、辅警和安保人员驻守。当记者晚上8时从新达城走向滨海湾时，滨海湾周围的道路已关闭，一路上可见安保人员和辅警在交通灯前协助指挥人潮和车辆通行。

当一个区域挤满人，现场人员就会拉起围栏，挡住公众去向。

星期六晚上8时11分，警方在社交媒体推特上宣布关闭鱼尾狮公园，这个地方在人潮退散后于8时50分重新开放。

不过，到了晚上11时零8分，包括鱼尾狮公园在内的富丽敦濒水区、金禧桥、滨海湾金沙活动广场、滨海艺术中心濒水区、雾霭走道（Mist Walk）和滨海湾中央岬又因人潮汹涌关闭。

晚上9时许从新达城走到滨海湾艺术中心的黄英慧（42岁，家庭主妇）受访时说，路上都有辅警和安保人员给指示，“虽然很多人，但一路走来还算顺畅。”

从澳大利亚特地飞来跨年的约翰逊（41岁，工程师）也说：“我和妻子很喜欢新加坡，因此特地飞来迎新年。现场人潮虽拥挤，但一切井然有序，没有出现互相推搡的场面。”

就算是倒数活动结束、大批人潮离开现场时，受访公众都说，一路上有清晰的指示牌和安保人员及辅警指路。

黄英慧说：“离开时虽然人多，但大家被分批前行，因此还蛮顺利的。”

警方在星期天（1月1日）凌晨1时37分于推特宣布，滨海湾所有区域人潮已退散，并已重新开放。