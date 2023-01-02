公用局招标探讨可行性 建地下排水蓄水系统助防洪不占地

受访专家表示，系统预计将包括雨水输送管道与地下蓄水库这两个主要结构。由于新加坡土地有限，地下排水和蓄水系统将利用地下空间来缓解洪水、储水和储存能源；这样就能减少地表上水泵站和储水池等设施占用的面积。

我国将探讨通过地下排水和蓄水系统加强防洪韧性，同时减少沿海的水泵站占用的地表面积。这项新的可行性研究将根据现有的地质和工程数据进行评估，预计今年展开，2025年完成。

公用事业局上个月透过政府电子商务网站GeBIZ招标，为地下排水和蓄水系统的可行性研究，展开顾问资格预审招标（pre-tender qualification），截止日期是本月5日。

公用局答复《联合早报》询问时说，地面排水基础设施仍是暴雨管理的首选方法，因为它的成本较低，无须太多维修，只须少量抽水就能应对连续的暴雨。

可作为应急计划 全岛发挥防护作用

但未来若发生极端暴雨，导致地面排水系统不堪重负，这个地下排水和蓄水系统就可作为应急计划，在全岛发挥防护作用。

公用局曾在2015年展开为期两年的地下排水和蓄水系统研究，探究不同的设计方案，以及这一系统在技术和经济方面是否可行。这次新招标的研究是2015年研究的延续。

南洋理工大学土木与环境工程系副教授陈询吉受访时说，系统预计将包括雨水输送管道与地下蓄水库这两个主要结构。

由于新加坡土地有限，地下排水和蓄水系统将利用地下空间来缓解洪水、储水和储存能源。这样一来，就能减少水泵站和储水池等基础设施占用的地表面积。

我国目前有两个大型地下储水池，一个位于东部的奥匹拉住宅区（Opera Estate），在2001年启用，储水量约1万5000立方米；另一个是2018年竣工的史丹福地下储水池，为减低乌节路一带淹水隐患而建，容量高达3万8000立方米。

公用局指出，沿海的水泵站是可考虑的区域海岸防护方案之一，有助于我国应对海平面上升和强降雨增加的双重威胁。

公用局也透露，这项新的可行性研究将根据现有的地质和工程数据进行评估，预计不会涉及实地勘察工作。研究得出的结果，将同正在进行与计划中的各项海岸线研究相辅相成。

陈询吉解释，地下蓄水库一般需要一个不透水的洞穴，以维持水质和水量，也须建造一个抽水系统，把水从低处转移到高处。鉴于地底深度和地质条件的考量，这个项目的潜在选址位于新加坡的中部和西北部。

可产生一定水力发电量

“若系统内有足够的储存能源，将地下水库中的水源传送到较高处或位于地表的蓄水池是可行的。水流可以通过重力流入地下水库，过程中可产生一定的水力发电量。”

陈询吉认为，地下蓄水系统可包含一个容量较大的主要水库，以及数个较小型水库。不过，除了建造管道和水库的成本外，也须把机电厂、操作和维修等方面的投资及成本纳入考量。