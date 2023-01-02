牛车水年货市场开市 顾客络绎不绝 摊位琳琅满目

元旦当天是牛车水年货市场开跑首日，前来光顾的民众和游客络绎不绝，牛车水大厦巴刹内有至少20个摊位开始转卖年货。

星期日（1月1日）午后，牛车水史密斯街、宝塔街、登婆街等街道已张灯结彩。

售卖年货的道路两旁不仅有蜜饯、柿饼、花生、瓜子、糖果等零食摊位，以及腊味、年饼等新年不可缺少的美食摊位，还有年画、年花、盆栽等装饰品摊位。午后至傍晚，街道上的人群熙熙攘攘，场面十分热闹。

今年摆卖时间比以往短 业者：租金成本电费都上涨

在牛车水年货市场售卖中国结已超过20年的摊主张峥嵘（55岁）透露，今年摆卖的时间会比以往短，整体的租金成本上涨了约两成，电费也由以前的150元涨至250元，因此只能和丈夫两人亲力亲为，在销售员人手和搭设防雨帆布等方面减少经营开销。

今年牛车水市场调整了竞标安排，所以卖家进年货的时间也比较紧张。

张峥嵘说：“我们都是小本经营，像我是有进兔子装饰的，没有准确消息的话，我就不敢下订单，不然生肖的年货就要等12年咯。”

除年货市场外，绝大多数牛车水原本经营纪念品的店家，以及牛车水大厦干巴刹内的商贩在新年期间也开始大规模售卖各类年货。

据观察，仅牛车水大厦一楼售卖对联、福字等新年挂饰的店铺就有近20个。

在牛车水大厦经营箱包生意的林保国（89岁），今年是第二年在新年期间增卖年货。

他无奈地说：“疫情这几年，大家都不出国。有时候，皮箱一个星期，甚至一个月，都卖不出去一个，我们必须得想办法转型。”

林保国说，由于自己的年货经营规模较小，很难以低价直接从工厂进货，因此利润很低，只能勉强补贴家用。

年货店铺数量增 特色商品最吸睛

水晶玉石店老板李少娟（54岁）在新年期间售卖书法春联、红彩、手工灯笼等年货已有十个年头。

她回忆说，牛车水大厦起初卖年货的只有四五家，这两年越来越多。

李少娟说：“虽然现在有很多年货店铺，但是卖年货一定要有特色，货源好比价格更重要，我们每年都有熟客回来订做书法春联。”

售卖中国结的张峥嵘也认为，虽然越来越多店家开始卖新年装饰，但大多都是对联等纸制品，有特色的商品才能够吸引到回头客。