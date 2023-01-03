牛车水年货市场三成摊位未开 摊贩：生意受影响

牛车水新春市集开张已有两天，却有约三成的摊位尚未开档，虽有摊贩发现人潮已回流至少七成，但有者指出客流量受空档口影响，生意不如预期。

《新明日报》早前报道，根据牛车水节庆网站，1月1日至21日（大年除夕）傍晚6时至晚上10时，牛车水硕莪街、史密斯街、登婆街、宝塔街、丁加奴街将举行新春市集和美食坊。

《新明日报》记者星期一（1月2日）下午走访，发现上述区域已搭建近90个临时摊位，多数已开业售卖年货，但有约26个仍空着。

其中一位售卖果冻的黄姓女业者（60岁）告诉《新明日报》，这两天的人流量已回至疫情前的70%，但公众大多只看不买。

“可能是今年经济不景气，顾客的购买力不如以往，即使我们不起价，依旧卖100克1元8角，也很少卖出超过70元的大单。以往顾客都是按箱买的。”

另一位陈姓女摊贩说，他们提前一两个月开始预订年饼，由于成本上涨5%至10%，因此售价也涨了五角至一元。“毕竟才刚开几天，节日氛围还没完全带动起来，希望生意会越来越好。”

饮料摊贩：第一天提前收档

经营饮料摊的王姓男摊贩原本希望牛车水的新春气氛会在防疫措施放宽后恢复。“我不知道为什么附近好几档都空着，只知道这区人潮少了很多，我开档第一天就提前两个小时收档了。我希望主办方考虑安装灯光或想其他办法改善问题，增加这区的客流量。”

售卖传统服饰的王姓女摊贩在牛车水年货市场租摊已有十多年。她透露，从未见过有那么多摊位同时空置。

“以往有几摊会迟开，但没有那么多。现在这样多少影响周围摊位的生意，有不少顾客会调头走向更热闹的街道。近来运输费、消费税、油价都上涨，我们尽量维持以往的售价，若无法吸引顾客，我担心生意难以维持。”

完整报道，请翻阅2023年1月3日的《新明日报》。