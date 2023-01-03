便利店员工拒示身份证 还称让警员爆红

便利店员工报警却不愿提供身份证，坚称：“为什么要看我证件？我没犯法”，还拍下视频，称要让警员爆红。警方受询时说，两名男子正在协助调查。

这起闹剧发生在1月1日晚上8时许，地点是莱佛士码头（俗称老巴刹）的一家便利商店。

一名男店员因与另一名男子起纠纷，称对方发表种族歧视言论，还自称是警员，要逮捕自己，所以报警。

警方到场后，向该店员索取身份证件，但店员却拒绝提供，甚至用手机拍下视频放上网，指“警察威胁要逮捕”。

长达六分钟的视频显示，当时有三名警员在店里调查，店员拒绝提供证件，还说：“你为什么需要看我的证件？我是这里的职员。”

警方解释说，需要查证身份，但店员却坚称：“我没有犯法，为什么需要给你看？”

对话持续了好一阵子，其中一名警员说：“我15分钟前已经向你解释过了”，岂料店员恫言：“我在拍你，我会放上TikTok，放心，会让视频疯传。”

据了解，该店员最后向警员提供了身份证件。

警方受询时指出，他们于1月1日晚上8时零5分接到通知，指莱佛士码头发生一起纠纷，事件中的两名男子分别为29岁和64岁。初步调查显示，两人在过程中威胁对方，而彼此的言论也涉及种族和国籍。

两名男子在协助调查。无人在事故中受伤。

完整报道，请翻阅2023年1月3日的《新明日报》。