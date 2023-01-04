黄循财：下月财政预算案 助国人应对通胀政府将推出额外措施

副总理兼财政部长黄循财为今年的邻里购物券计划主持推介仪式时说，他了解到大家对生活费上涨的担忧，政府在制定财政预算案时，准备推出额外措施来帮助国人，特别是弱势和低收入群体。“大家可以放心，政府一定会尽力，帮助大家应付物价上涨和通货膨胀带来的影响。”

政府计划在2月14日宣布新财年预算案时，推出额外措施，进一步协助国人特别是弱势和低收入群体，应对生活费上涨带来的负担。

副总理兼财政部长黄循财星期二（1月3日）在海军部村庄为今年社区发展理事会邻里购物券计划（CDC Vouchers Scheme）主持推介仪式透露这点。他说，了解到大家对生活费上涨的担忧，政府在制定财政预算案时，准备推出额外措施来帮助国人，特别是弱势和低收入群体。

“大家可以放心，政府一定会尽力，帮助大家应付物价上涨和通货膨胀带来的影响。”

即日起，近124万户新加坡公民家庭可领取价值300元的社理会邻里购物券，其中150元可在300多家连锁超市使用，另外150元可在邻里商店和小贩摊使用，今年参与计划的商家和摊贩超过2万个。

五个社理会与人民协会星期二推出第三轮社理会邻里购物券计划，总值约3亿7140万元。这是自2021年12月首次发放邻里购物券以来，本地家庭第一次可用购物券在职总平价、昇菘、百美（Prime）、福星（U Stars）及好超市（HAO mart）五大连锁商的超市消费。

今年的购物券同样以数码形式发放，公众最迟须在12月31日前使用。领取方式和去年一样，每户家庭限一人到指定网址（go.gov.sg/cdcv）使用Singpass登录领取，之后便可与家人共用链接，使用购物券消费。

价值300元的购物券，其中200元源自2022年财政预算案宣布的定心与援助配套（Assurance Package），另外100元源自2022年10月宣布的15亿元援助配套。

为了方便公众辨别，用在邻里商店的购物券是蓝绿色的，用于超市的是黄色。用在邻里商店和小贩摊位的购物券有2元、5元及10元三种面值，在超市使用的购物券面值，则只有5元和10元。

前两轮购物券消费额逾2.28亿元

社理会邻里购物券计划获得国人踊跃支持，截至上个月31日，有98.7%或120万户本地家庭领取2021年邻里购物券。去年5月发放的2022年购物券，也有高达96.2%或110万户家庭领取，两轮购物券消费总额超过2亿2800万元。

市长委员会主席、西南区市长刘燕玲受访时透露，首两轮已领取的购物券中，46%用于餐饮，消费金额达1亿零500万元，43%或9800万元用于一般商品和服务，11%为迷你超市购物，达2500万元。

刘燕玲说，在听取公众反馈后，政府决定提供更多选项，如可在超市使用购物券以便利大家，今年参与计划的商家数目和派发数额都创新高。她不排除日后其他大型连锁超市，如巨人超市等会加入计划。

多名受访商家和公众都感谢政府推出邻里购物券计划，一来协助商家增加生意额，二来减轻公众日常开销负担。不少消费者有意在农历新年前，使用购物券购买年货。

截至星期二下午6时，已有超过30万户家庭，领取今年的社理会邻里购物券。