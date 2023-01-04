鸟语喃喃曲终散 裕廊飞禽公园雨中送走最后访客

裕廊飞禽公园庆祝52岁生日当天，正式走入历史，2000多名公众赶在开放的最后一天到访，告别这个伴随许多新加坡人成长的名胜地。

飞禽公园职员星期二（1月3日）傍晚聚集在入口处，鼓掌欢送最后一批访客离开，在6时50分左右，共同见证闸门最后一次拉下的那一刻。

接近打烊时，裕廊飞禽公园的职员聚集在入口处，为最后几名离开公园的访客欢呼和鼓掌。10岁的小学生陈俊溢（中）是最后一位离开飞禽公园的访客。他虽然对飞禽公园的关闭感到难过，但也欣慰鸟儿能搬到生活环境更好的新家。（谢智扬摄）

最后一名踏出飞禽公园的访客是10岁的小学生陈俊溢。与母亲和外婆同游的他说：“看到闸门拉下时，老实说，我差点哭了。”

虽然来过飞禽公园多次，陈俊溢还是希望用手机录下表演秀作纪念，无奈最后一场表演秀“空中禽王”（Kings of the Skies）进行一半时，大雨倾盆而下，表演秀被迫提前结束。不过，他与众多访客的兴致并没有因此减弱。

星期二下午4时30分左右下起大雨，裕廊飞禽公园最后一场表演秀“空中禽王”被迫提前结束。（白艳琳摄）

飞禽公园在开放的最后五天，共迎来超过3万名访客，单在星期二最后一天就有2600名访客到访。

占地20.2公顷的裕廊飞禽公园于1971年1月3日正式开幕，是3500只飞禽的家，其中包括400多个品种的鸟类。从开幕至关闭，飞禽公园52年来共接待了4100万名访客。

飞禽公园承载着胡兴聪一家三代人的共同回忆，他40多年前曾与太太到飞禽公园拍拖，三名女儿出世后也带她们来游玩，如今孙子也十分喜爱这个地方。

“我最喜欢这里的大自然环境，又能看到那么多鸟儿。印象最深刻的就是那座瀑布，我们一定会怀念这个地方。”

大女儿胡佳慧（44岁，房产经纪）与两个妹妹观看最后一场表演秀时，勾起了许多儿时回忆。“我们小时候也在这里看过同样的表演秀，还记得鸟儿从我们头顶飞过的那一幕。”

强忍泪水完成表演

裕廊飞禽公园动物表演部导师林雪雁自1997年就开始担任表演秀主持。她说：“当最后一场表演秀来到尾声时，我百感交集，有想要流泪的感觉。但我告诉自己一定要保持专业，所以得强忍着泪水。”

当年在训练期间，她也在同个表演场地接受了三名导师的考核，其中两名导师也在星期二回来向飞禽公园道别，并坐在前排观赏她的最后一场演出。“他们在场我当然觉得压力，但表演过后，他们上来跟我合影，说我继承了他们的衣钵，并为我感到骄傲，令我非常感动。”

裕廊飞禽公园总监尹道州是公园40多年的老员工。她说，星期二看到很多离职多年的员工回来见证这历史性的一刻，让她感到暖心。“其中一名在这里工作30多年的饲养员，还带来了我们当年的照片。我们聊起以前工作的点滴时，他的眼泪就在眼眶里打转。”

裕廊飞禽公园接下来将准备搬迁至万态野生动物世界的新加坡飞禽公园（Bird Paradise），预计今年第二季开放给公众参观。飞禽公园的土地则预计在2025年归还给裕廊集团。