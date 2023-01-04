时隔两年再举办 牛车水年货市场街头热闹街尾冷清

《联合早报》记者星期二下午走访年货市场，发现登婆街上靠近余东旋街的摊位大部分已租出去，但近桥南路有近20个摊位仍空置。

牛车水年货市场时隔两年再次举办，史密斯街“旺摊”一带热热闹闹，登婆街尾却冷冷清清，两头景气截然不同。

《联合早报》记者星期二（1月3日）下午走访年货市场，发现登婆街上靠近余东旋街的摊位大部分已租出去，但近桥南路有近20个摊位仍空置。

在靠近桥南路的登婆街上摆摊的翁姓摊主（68岁）说：“我的生意肯定受影响。公众都是往热闹的地方走，这里空荡荡的，没有灯火，人潮哪里会过来。”

至于这一段的摊位为何还没人问津，这位摊主不愿置评，只表示希望主办方能办更多活动，制造气氛，让牛车水大街小巷热闹起来，带动各角落的生意。

公众黄志良（70岁，退休者）说：“这么多个摊位没人租，看了都觉得沮丧，没有以往那种热闹的气氛。”

然而，不到100米外的史密斯街情况却相反。在牛车水年货市场摆摊超过20年的摊主黄俊勇（57岁）说，年货市场开张至今，他的生意都不错，达到疫前至少八成的水平，一半来自本地居民，一半来自旅客。

“旅客的购买力相当强，不少是印尼和泰国华侨。大部分都是买饼干礼盒，每个人花费大约介于50元到80元，最高的达300元。”

虽然货物成本增加了约10％，但黄俊勇维持疫前的售价。

“主要是薄利多销，我对今年的生意很有信心。”

“牛车水广州腊味”摊主叶伟强说，过去几天年货市场的人潮甚至比疫前多了20％。“牛车水亮灯后，肯定会进一步带动人潮。”

年货市场主办方牛车水节庆筹委会联合主席陈玟龙受访时说，经济还没完全恢复，有些商家未必有信心到年货市场摆摊。“他们可能想看今年办得怎么样，明年再大展拳脚。”

黄循财主持牛车水亮灯仪式

至于原定1月1日开跑但至今未有动静的美食坊，陈玟龙指出：“我们尽力而为……我们是招标了，但得标者没办法找到人来也很困难。”

被问及美食坊是否会办不成，他说：“真的不能够肯定，我们还在和业者谈，尽量把摊贩带进来。”

牛车水农历新年灯饰星期二已经亮起，迎接兔年的倒数正式启动。

副总理兼财政部长黄循财在亮灯仪式上致辞时说，今年的灯饰别具意义。

“过去三年，因为防疫措施的关系，到牛车水看灯饰和买年货的人比较少。虽然疫情还没完全结束，政府也在密切关注中国新一波疫情的发展，但是新加坡的情况已经相当稳定。我们因此放松了许多防疫措施，让更多人可以聚在一起庆祝新年。所以我相信，今年的牛车水一定会更热闹，更有新年气氛。”

黄循财说，新的一年会有新的挑战，但也充满新机遇。“兔年来临之际，我希望国人能够像兔子一样机智敏捷，把握新一年带来的机遇，共同创造更美好的新加坡。”

惹兰勿刹集选区议员、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明希望新春灯饰能带来节庆的喜悦，吸引更多人到访牛车水，开心迎年。

除了年货市场，牛车水接下来几周还有一系列迎春活动，例如牛车水广场在7日、8日、14日和15日晚上7时至9时，将有舞台表演等。主办方也和本地起步公司Sqkii合作，推出“兔来运转”游戏，让访客边玩游戏边认识牛车水，还有机会赢取奖品。

新科大学生：农历新年灯饰 兔子眼睛最难设计

大大小小的牛车水农历新年灯饰中，496只兔子灯饰的眼睛最难设计。

今年的牛车水农历新年庆祝活动以“新春福兔迎新岁，富贵盈门庆丰年”为主题。沿着新桥路、桥南路、余东旋街和克罗士街上段的灯饰由14名新加坡科技设计大学学生，用约五个月时间设计而成。

参与设计的大三生林佩莹（22岁）说，灯饰分四大场景，包括农田丰收季、夜市买年货、大扫除和一家团聚，反映人们为新年做准备的情景。“我们希望把那种期盼和为新年感到兴奋的感觉呈现出来。”她也说，兔子的眼睛最难设计，因为眼睛是灵魂所在，可爱和可怕是一线只差。

另一名学生陈嘉俊（22岁）在兔年出生，因此能参与设计对他别具意义。他说，每逢过年，父母都会带着他逛年货市场和看灯饰。“看到公众和我设计的灯饰合照，脸上露出笑容，我就觉得很有意义，很酷。”