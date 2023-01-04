商家盼邻里购物券提升买气带动生意

政府在农历新年前派发2023年社理会邻里购物券，消费者倾向于将它用在超市和邻里商店购买年货，不少商家认为生意额有望增加，料近期买气会提升。

海军部村庄小贩中心KZ Bakery负责人刘振华（54岁）星期二（1月3日）受访时说，自政府2021年推出邻里购物券后，他就成为参与这项计划的商家之一，从一开始面对一些技术问题，到现在驾轻就熟。为回馈顾客支持，今年他所售卖的年饼不起价，预料会有约三成的顾客以购物券来买面包糕点和年饼。

在全岛经营六家亚新甘榜海鲜餐馆的黄荣和（60岁）说，由于餐馆主打海鲜，单价较高，过去首两轮派发邻里购物券时，一般顾客会选趁家庭聚餐一次过用完100元购物券。他相信这次可在邻里商家使用的购物券数额增加至150元后，餐馆生意可提升5%至10%。

兀兰居民梁甘棠（76岁，退休）向来积极响应无现金购物，拥有智能手机的他一周去超市两次，并使用电子钱包付款。

“感谢政府派发新一轮的邻里购物券，我计划在新年前，到住家附近的超市购买年饼和一些日常生活用品。”

另一方面，没有智能手机或不熟悉数码购物券操作的公众，可前往住家附近的民众俱乐部求助，包括重设Singpass密码或领取纸本购物券。超过400名来自圣若瑟书院和莱佛士书院的学生，未来两个星期会在特定民众俱乐部协助年长者。

超过50名银发族资信健乐大使也会在特定民众俱乐部为同年龄层的年长者讲解如何使用邻里购物券。此外，资讯通信媒体发展局数码大使会派驻在新加坡数码转型社区援助站，为有需要的公众提供协助。