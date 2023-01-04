文物局兔年红包封全套39款 须到访各博物馆领取

从1月6日至2月3日，公众可到各家博物馆领取国家文物局推出、印有不同兔子造型的红包封，亮眼的形象包括穿着传统戏服唱大戏的小萌兔，以及在抗疫中辛劳付出的护士小萌兔。

国家文物局与博物馆圆桌会（Museum Roundtable）成员合作推出的农历新年红包系列活动今年步入第九个年头。圆桌会携手39家博物馆、文物机构和画廊，推出39款不同风格的萌兔红包封，新加坡儿童博物馆是首次加入。

为了满足公众需求，文物局今年准备超过2万5000套红包封，每套有八个红包。各款设计只在所属的博物馆免费分派，公众得光临所有展馆才能收集到全部款式。

纪念册限量450本

文物局今年再次在晚晴园推出售价88元的“集红包纪念册”，每本纪念册有一对全套的兔年红包（共80张），其中新增了为庆祝文物局成立30周年特别制作的独家限量版设计，供公众购买收藏。由于去年公众反应热烈，文物局为兔年准备了450本纪念册，比去年多了100册。

纪念册将于1月9日上午10时开放预售，公众可上网登记，并于14日或15日付款购买。预售数量达400册，其余50册将于1月20日公开线下发售，先到先得。

文物局政策与社区副局长陈子宇致辞时说：“每一个不同的展馆在发放红包之前都有精心设计一些小任务，有的是填写调查问卷，有些是参观展馆并聆听展品的讲解等等。”

陈子宇指出，文物局不仅希望通过这一系列活动来增加博物馆的访客量，也认为有趣的交流和互动能为新加坡带来更浓郁的节日气息，一扫之前冠病的阴霾。

来自马来西亚的红包收藏者陈莉恋（44岁，护士）和丈夫陈添来（49岁，货仓管理员）过去10多年来共收集了超过6万个红包封。他们从2011年起就开始参与本地的圆桌会红包封活动。

陈莉恋受访时说：“收集红包的过程不是一帆风顺的，我们都会提前做功课，规划好领取的路线、顺序和时间安排，年年都特别紧张兴奋。”

陈添来提到，也许有些人会觉得这是一堆没有价值的纸张，但是收集红包的路途是夫妻俩的独特回忆，这些红包不但记录了岁月的变迁，还让家庭关系变得更亲密和谐。