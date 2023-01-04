嶦孝颜八年前创业时受挫，让他人生陷入谷底。迷茫之际，他转向哲学，希望通过古人的思想开导自己走出困境。他翻阅了大量书籍，其中涉及命理的内容让他大开眼界。

人生低谷时通过研究哲学和命理获得慰藉，随之培养出使命感，年轻男子善用网络传播“老祖宗的智慧”。

嶦孝颜（36岁）八年前创业时受挫，损失所有积蓄，让当时也面临家庭和感情困难的他陷入“谷底中的谷底”。迷茫之际，他转向哲学，希望通过古人的思想开导自己走出困境。他翻阅了大量书籍，其中涉及命理的内容更是让他大开眼界。

“我学着看我的命理，从这些信息中了解到我所经历的都是一种磨练。孟子曰：天将降大任于斯人也，必先苦其心志。这给了我很大的安慰，也指引了我前方的路。”

当时仍在企业全职担任经理，嶦孝颜利用下班时间，通过电邮为人们解读八字和紫微斗数等。他毫不避讳地说，自己经济状况不佳，一开始纯粹是为了赚些外快。

但接触越来越多客户后，他发现自己可以通过哲学和命理来开导他人，帮助他们改变人生态度，更好地应对生活中的好与坏。“老祖宗说，人生是一个又一个的轮回。只有在顺利时不得意忘形、失意时不百念皆灰，凡事都能保持一个平衡。”

八年来，嶦孝颜为全球各地的数千人解读命理。他虽有问必答，但只要涉及护符、彩票号码、幸运颜色等相关询问他都拒绝置评，因为他坚信仅凭物质是不能给客户生活带来实际的改变。

为人直爽的他说，现代社会充斥着太多欲望，命理被剥夺了它哲学的涵义，沦为人们达到目的的工具。于是，他其间也自设网站，写了一篇又一篇文章，分享他的心得，包括“风水和师傅的不道德”“对八字的常见误解”等。

被问及新的一年里有什么目标，嶦孝颜停顿片刻深思后说：“如今我都算顺利，不求大富大贵，只希望能继续把老祖宗的智慧传达给更多人。”