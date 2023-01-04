会计师改行卖面煎粿 两次热晕也不怕

女会计师裸辞转行当小贩卖面煎粿，虽因受不了热气而两次在档口热晕，但庆幸免受上一份工作的精神压力，并从回头客的赞扬中获得前所未有的满足感。

29岁的李依桦考取会计文凭毕业后，顺理成章地进入本地一家公司成为会计师，一做就是七年。她接受《新明日报》访问时说：“白领生活虽然朝九晚五很稳定，但一成不变，让我感到窒息。”

她透露，做会计师时每逢年终和月尾，她都面临巨大的精神压力。“有时接一通电话都紧张兮兮，做梦都梦到工作。”李依桦认为，与其在公司坐班，她可以靠自己的努力拼出一片天。

成为会计师七年后，李依桦选择裸辞。“我到现在都觉得自己真的很勇敢。”两年前，她抱着尝试的心态加入国家环境局的小贩培训计划（Hawkers’Development Programme），学做面煎粿。

她透露，她其实一开始想学做猪肠粉，但由于没有合适的实习机会，误打误撞地与面煎粿结缘。实习期间，由于无法习惯档口三架火炉的热气，李依桦至少两次热得晕厥，必须马上停工坐下缓神。

“从头顶到腿都在流汗，流失水分太多，以致于我一天都不怎么需要上厕所。”即便如此，这个外向的年轻人也不想放弃。“从一而终吧，决定迈入这一行就要放手一搏，不轻易言弃。”

家住兀兰的李依桦每早4时起床、5时出门，来到位于大巴窑4巷一间咖啡店准备开档。她坦言：“起那么早，下午收档回家后又要准备隔天的食材，工作时间很长。做了才知道，当小贩真的不容易。”

虽然身体更累，但她庆幸精神世界获得平静。“现在每天放工大脑就是空的，没那么累了。”几乎每天都来档口帮她的妈妈梁君梅（65岁）也说：“她过去和现在的工作是‘一冷一热’，虽然辛苦，但我们可以在旁边支持她。如果轻易放弃，将来这一行就没有年轻人‘撑船’了。”

完整报道，请翻阅2023年1月4日的《新明日报》。