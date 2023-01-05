民众俱乐部现人龙 年长者排队领取邻里购物券

2023年社区发展理事会邻里购物券发放第二天，一些民众俱乐部出现排队人龙，他们绝大多数为年长的公民，平均等候30分钟至一小时才领到纸本购物券。

《联合早报》记者星期三（1月4日）上午走访义顺、坎贝拉、大巴窑的民众俱乐部，见到一些没有智能手机或不熟悉数码购物券操作的年长者，纷纷前往住家附近的民众俱乐部排队领取购物券。

上午10时，坎贝拉民众俱乐部网络伺服器一度宕机，无法处理领取购物券手续，问题约一小时后解决。

居民委员会代表李明平（60岁）早上9时55分带三名居民到坎贝拉民众俱乐部，准备领取纸本购物券，却遇上网络伺服器宕机。他看到现场有四五十人排队，以年长者居多。多数人听取工作人员劝说先回家，但也有人继续在场等候。

“工作人员张贴通告，上面有民众俱乐部电话，我当下决定回家。中午12时许再来时，排队人潮已减少，我顺利在40分钟内领到购物券。”

在义顺中民众俱乐部排队的家庭主妇宋细妹（59岁），获得在场的资讯通信媒体发展局数码大使细心指导，顺利使用手机领取数码版购物券。

“我虽然有Singpass电子账号，但没习惯使用手机上网，因此前两轮购物券都是使用纸本购物券，也方便和家人共享，如今有了数码购物券，会尝试使用。”

来自忠邦的退休人士陈春强（67岁）坦言，不熟悉数码购物券操作。他表示不介意排队等候，并透露领取手续便捷，只需要出示身份证，工作人员确认后就会列印纸本购物券，过程不到五分钟。

在大巴窑中民众俱乐部，工作人员安排一些椅子，避免让排队等候的年长者久站，多数人可在40分钟内领取购物券。

即日起，近124万户新加坡公民家庭可领取价值300元的社理会邻里购物券，其中150元可在300多家连锁超市使用，另外150元可在邻里商店和小贩摊使用，今年参与计划的商家和摊贩超过2万个。年长或行动不便的公众，可委托他人代领购物券，但须填妥授权信、出示本人及代表的身份证，及寄至住家的领取购物券通知信。

市长委员会主席、西南区市长刘燕玲晚上9时在脸书贴文指出，已有超过60万户本地家庭领取了最新一轮的社理会邻里购物券。

也是贸工部兼文化、社区及青年部政务部长的刘燕玲说，有需要者可向派驻各民众俱乐部的社理会大使、数码大使、银发族资信健乐大使及学生义工寻求协助。

顾客反馈无法使用邻里购物券 职总平价：技术问题已解决

另外，记者昨早走访义顺、索美塞、中峇鲁、河水山、勿洛等至少六家职总平价超市、精品超市，注意到陆续有超市在收银台张贴通告，指鉴于技术问题，消费者暂时无法使用邻里购物券付款。

职总平价发言人受询时，证实有顾客反馈昨早无法使用购物券付款，但他们随后已解决相关技术问题，目前顾客可继续使用购物券付款。