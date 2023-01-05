改善空气质量避免损害健康 新行业准则吁政府监管室内甲醛排放

甲醛是一种室内空气污染物，具有强烈刺激性气味，一般上从建筑材料或家具装潢释放，高浓度甲醛危害肝脏、神经系统和免疫系统，长期接触甚至会致癌。

刚装修的房子和新家具容易造成室内甲醛超标，长期吸入体内可引发呼吸系统疾病和癌症。为了改善室内空气质量，我国推出行业准则，呼吁政府监管室内产品所释放的甲醛浓度，并通过给予奖励来推动企业采用低排放产品。

可持续空间行动联盟（Alliance for Action on Sustainable Spaces）星期三（1月4日）推出室内空气质量行业准则，旨在鼓励室内空间材料制造商与使用者限制甲醛（formaldehyde）排放，以改善室内空气素质。这个联盟于2021年11月由新加坡工商联合总会、新加坡家具工业理事会和新加坡绿色建筑委员会联合成立。

甲醛是一种室内空气污染物，具有强烈刺激性气味，一般上从建筑材料或家具装潢释放，高浓度甲醛危害肝脏、神经系统和免疫系统，长期接触甚至会致癌。

永续发展与环境部长傅海燕出席在设施服务公司C&W Services举行的推介仪式，并与40多名业界人士进行炉边谈话。她指出，政府将认真考虑行业准则，但在决定是否要监管或通过新法规之前，须进行严格的评估，例如了解多少排放量才会对人体有害，以及确定受管制对象。

室内空气质量行业准则提出三项建议，其中业界呼吁政府监管室内用品与家具的甲醛排放。企业在售卖产品前，须提交测试报告进行认证，产品售卖后也须附上符合排放限制的认证。

根据准则，政府应通过给予奖励来鼓励业界使用低排放的产品和解决方案，以及授予企业认证，进而让公众更了解市场上销售的低排放产品。

政府也可促进业界与公共领域的合作关系，以提高对低排放解决方案的了解。像是建立数据库记录低排放产品和解决方案，让寻找和使用低排放产品变得更方便。

另外，行业准则也包含五项规定：室内空间材料制造商与使用者应为室内产品和装饰品制定排放限制、采纳我国室内空气标准守则、申请认证以体现为提升空气质量的贡献、实施工作场所安全与卫生准则，以及监测室内空气素质并采取缓解措施。

工商联合总会主席林明彦：让公众了解优质室内空气重要性

工商联合总会主席林明彦受访时说，虽然行业准则并非强制，但仍有助于推动业者确保室内空气质量良好，过程中也会让公众了解优质的室内空气质量的重要。“随着时间的推移，我们希望媒体也能帮助教育消费者，使他们更好地认识到室内空气质量有多重要，以及室内空气质量中有哪些污染物是可以避免的。”

曾任凯德集团首席执行官的林明彦也指出，业界有建筑质量相关的准则，但缺乏有关室内空气质量的准则。因此，租户在建筑物建成后进行装修时，往往没有准则可参考。“在装修过程中，用户或租户如果不知道所使用的材料类型，就可能会损害室内空气质量。”