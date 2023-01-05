共3万2175起 本地去年骨痛热病例是历来第二高

根据环境局数据，去年11月本地的埃及伊蚊数量仍然很高，比2021年同期多了约8％。截至前天，本地有78个骨痛热症活跃区，而17个黑区当中，14个出现第三型骨痛热症病毒。

我国去年累计3万2175起骨痛热症病例，创下历来骨痛热症病例总数第二高纪录。最高记录是2020年通报的3万5315起病例。

根据国家环境局网站的最新数据，去年11月，埃及伊蚊数量仍然很高，比2021年同期多了约8％。截至2022年12月31日的一周内，本地共出现285起骨痛热症病例，比前一周多了15起。本地过去六个星期，每周平均通报280起。

去年通报病例总数 几乎是前年六倍

网站也显示，截至星期二（1­月3日），本地有78个骨痛热症活跃区，而17个黑区当中，14个出现第三型骨痛热症病毒（DENV-3）。

环境局强调：“大量的埃及伊蚊，加上之前较少见的第三型病毒的传播，有赖于所有利益相关者和社区继续采取紧急行动，清除环境中的积水，保持良好的卫生管理，才能杜绝蚊子滋生。”

目前主流是第三型病毒 国人对此缺乏群体免疫

据去年底的报道，我国去年通报的骨痛热症总病例几乎是前年的六倍。当时环境局指出，2022年骨痛热症疫情严峻，主要原因在于主流毒株是新加坡人缺乏群体免疫的第三型病毒。本地上一次出现第三型病毒引发的骨痛热症疫情是在30年前，因此人们对这一型病毒的群体免疫力已降低。

本地骨痛热症高峰期通常在6­月至10月之间，但环境局在去年12月指出，一般上如果在年底出现大量的骨痛热症病例，这个情况就可能持续到第二年，2019年和2021年便出现了类似情况。

环境局因此再次提醒公众仍须保持警惕，以杜绝伊蚊滋生。防范措施包括执行“防蚊三招”——“喷、用、穿”，即在家中阴暗角落喷洒杀虫剂、定时使用防蚊液，以及穿长袖上衣和长裤。

当局也正在频密地做预防性检查，以减缓骨痛热症的传播。

另一方面，居民在为即将到来的农历新年大扫除时，也应妥善处理各种垃圾，包括大型家具和家庭用品。这可避免所丢弃的材料无意中成为伊蚊滋生的温床，尤其目前正值雨季。

环境局也呼吁人们若在家中摆设盆栽，应当照看好，确保盆底托盘或硬化的土壤上不会积水，从而防止蚊子滋生。