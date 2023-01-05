“兔gether”艺术展免费开放 华族文化中心“兔仔”合家喜迎春

展览要角除了“兔仔”一家，还有以黄梨为灵感的“旺来”和以年兽为原型的“年妹”。设计者希望在3D情境里，把观众带进类似电影的布景中，体会团聚的意义。

在新加坡华族文化中心的天台上，“兔仔”和它的家人正在一起吃团圆饭，它们还特地留了几个空位，邀请公众坐下一同欢庆佳节。

本地艺术家许文绮（40岁）和丈夫邝国豪（39岁）受新加坡华族文化中心委约，策划设计“兔gether”艺术装置展。展览的要角除了“兔仔”一家外，还有以黄梨为灵感的“旺来”和以年兽为原型的“年妹”。

许文绮说：“展览的主题是‘兔gether’，意味着兔年来临与团聚。除了人物、雕像和布景，我们也融入漫画和插图，希望在3D的情境里，把观众带进类似电影的布景中，让大家了解到家人团圆、亲友相聚的重要性。”

“兔gether”限量红包封展现农历新年传统习俗

除了艺术展，两位艺术家还设计了同一主题的限量红包封，展现了吃团圆饭、捞鱼生、拜年发红包、舞狮等农历新年的传统习俗。每套红包附有两张贴纸和空白红包，供公众自由拼贴、设计属于自己的红包封。

公众可在华族文化中心旗下的节日“新”发现微网站上下载“兔gether”主题的手机壁纸，以及WhatsApp和Telegram贴图，并学习了解农历新年习俗、祝福贺词、长辈称呼与增添节日气氛的新年歌单。

为强化新加坡人对自身文化身份的认同，华族文化中心去年和《联合早报》合作推出“三言两语”系列音频，邀请媒体工作者和来自不同种族家庭的嘉宾，在节目中分享自己故事。

今年，中心邀请本地艺人李安和金文明创作歌曲《我们是……》，通过音乐诠释他们身为新加坡华人的身份认同。

中心也与新加坡航空合作，让乘客在飞行途中通过机上娱乐系统观看中心的三部系列视频，这些视频有《保留传统习俗》《试不试新加坡！》和《卡其说》。

即日起至今年3月31日，艺术展每天上午10时至晚上10时免费开放，在1月7日、14日和28日，以及2月25日和3月25日晚上7时30分至8时30分，公众可以欣赏灯光秀，听兔仔讲述农历新年的传统习俗与价值观。

此外，即日起至2月5日元宵节期间，公众可在华族文化中心一楼接待处免费领取该红包封。数量有限，送完为止。