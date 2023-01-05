冠病疫情来袭前，黄伟丰是海事业公司项目经理，后来决定和母亲一起创业当小贩，售卖母亲最拿手的客家擂茶。

新开张的武吉坎贝拉小贩中心里，新手小贩黄伟丰（49岁）和母亲刘欣妹（73岁）正在擂茶摊位，忙着备料和招呼顾客。

冠病疫情来袭前，黄伟丰在海事业公司担任项目经理，后来决定创业当小贩，售卖母亲最拿手的客家擂茶，母亲则顺理成章撑起主厨的重任。

刘欣妹是客家人，小时候家境并不宽裕，父母外出工作。作为家中唯一的女儿，她从8岁起就负责全家人日常饮食，对烹饪颇有心得，煮擂茶更是钻研了60多年的配方。

黄伟丰说，母亲是家庭主妇，之前也打过散工，但年纪大了觉得清闲。于是他萌生和母亲一起做生意的念头。“别人常说老人家打麻将能训练脑力，但她又不打麻将，我就想，不如开个档口和她一起打理。”

谈及中途转业的决定，他指出，小贩行业在疫情期间仍保持坚韧，让他觉得值得一试，加上他和母亲都非常希望保留客家擂茶的手艺，让下一代还吃得到。

黄伟丰小时候就见过母亲在烹煮擂茶时，把材料放在客家人特有的擂钵中用擂棒捣磨，后来烹煮的分量减少，也就不再使用这个做法。母亲在他长大后还是每周都会为家人煮一次擂茶。

为保证口味正宗，摊位售卖的擂茶都会搭配新鲜的蔬菜和豆腐等食材，而且使用比较健康的食油，以及喜马拉雅盐等优质基本调味。

三年前搬到三巴旺一带的黄伟丰，也是这里的基层领袖之一。“我在这里认识了很多朋友，发现附近没什么擂茶摊位，如今在小贩中心卖健康擂茶算是回馈居民。”