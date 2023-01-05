留给电脑一把声音 创业传奇沈望傅逝世

上世纪80年代，当人们的电脑还在发出哔哔的机械声，有一个人突发奇想：如何把丰富多彩的声音世界植入电脑？

这个人就是沈望傅，他创立的“创新科技”（Creative Technology）在90年代为世人带来了声霸卡（Sound Blasters），全球销量如今突破4亿。在2018年，他又开创了Super X-Fi技术，把7.1声道空间环绕效果植入了耳机，彻底改变了整个耳机产业。

沈望傅因此被称为新加坡的科技创业传奇，而今他走了，终年67岁。根据创新科技向新加坡交易所提交的声明，该公司董事会主席兼总裁沈望傅1月4日安详离世，但没有提及逝世原因。

“我有一个强烈的愿望，就是把声音带入电脑世界。” —— 沈望傅，创新科技公司创办人 （商业时报）

本土创业传奇人物

1981年，26岁的沈望傅以1万元在珠光大厦开始创业。从此为公司奔波忙碌，15年都没有放过假。他创下了多个第一，也经历过低谷。

沈望傅成就档案：

1981年，沈望傅成立创新科技公司。

1992年，创新科技公司成为首个在纳斯达克敲钟的新加坡上市公司。

2000年，44岁的沈望傅身家财产突破10亿元，成为新加坡最年轻的亿万富翁。

2001年，沈望傅荣获公共服务星章，表彰他对我国商业领域的贡献。

2018年，沈望傅在美国CES宣布Super X-Fi新技术，荣获15个奖项，隔年再度获得8个奖项。

我不怕“死定了！”

2005至2006年间，公司股价一度因为与苹果的MP3竞争而暴跌，陷入窘境。

面对圈内人的一句句“你死定了！”，沈望傅反倒沉着起来。他曾经接受《联合早报》采访说：“低谷越低，我越兴奋！看到问题多数人会紧张担心，我看到难题的第一个反应是，我有能力解决它。”

于是，沈望傅花了20年的时间卧薪尝胆，研发Super X-Fi的耳机全息音响技术，在2018年他带着这项革命性的产品来到美国拉斯维加斯举办的CES消费电子展，一举拿下15个奖，然后在2020年再获8个奖项，这让沈望傅感觉一切的努力都得到了肯定：“一种产品，全部得到23个大奖， 在整个CES是空前的。”

卧薪尝胆20年，沈望傅研发的Super X-Fi改变了耳机产业，也让公司东山再起。（档案照）

1984年推出Cubic99电脑之后，创新科技陆续推出了众人皆知的声霸卡、数码音乐播放器（MP3 players），但是也有很多人不太熟悉的音箱、耳机、中文处理系统、网络摄影机，甚至智能手机等。

多年来，沈望傅仅从公司领1元薪水，热爱跑马拉松，从2000年开始写小说，连续写了五六年，一年一本300页的华文小说，内容天马行空。他也曾经喜欢收藏画作，但送走了许多，不断地把自己物质生活简化。

受郭宝崑启发 在本土耕耘

科技痴、中文痴、新加坡痴，这是沈望傅曾经总结自己的三个“痴”。

把公司设立在新加坡，沈望傅说他是受到已故戏剧家郭宝崑的启发，决定为国服务。

郭宝崑在上世纪七八十年代冷战时期本地紧张的政治文化形态中，坚持表达自我，利用创意一再突破现实环境的限制，给了沈望傅很大的启发。

为了支持本地艺术，沈望傅积极地资助由郭宝崑和沙士德兰于2001年联合创立的“剧场训练与研究课程”（Theatre Training and Research Programme）。

沈望傅总结自己有三痴：科技痴、中文痴、新加坡痴。（创新科技提供）

切忌：贪、肥、懒、笨

创意是创业者的驱动力，但沈望傅的经验告诉他，创意本身并不值钱。他曾说：“创意重要的程度，就像精子，是千万中之一，是不值钱的东西；但是，没有精子就没有人。所以你要在千万个精子之中，找出最好的、最强的去授精。”

在科技产业，有太多的创意和产品最终都会走向失败。点子太多，反而会推高开发成本，沈望傅说，一旦公司有钱了他就特别警惕，“成功之后就会赚钱，赚钱就会贪心，贪心就会变肥，变肥就会变懒，变懒就会变笨。我们公司接近笨，就要赶紧拉回来。我还没有笨，我还是我。哈哈哈......”

疫情期间，沈望傅仍然在岗位上指导公司迈向新领域，将资源投入“声晰飞LIVE”（SXFI LIVE）业务，为直播产业提供更具空间感和现场感的声音技术。两个月前，沈望傅也宣布了公司新推出的无线降噪耳机。

创新科技公司在文告中说，沈望傅在发展业务方面发挥了重要作用，为公司提供了强有力的领导和愿景。在他的领导下，公司以声霸卡闻名，成为全球数码娱乐产品的领导者。

董事会代表公司全体员工对沈望傅的离世表示深切哀悼，并向他的家人表示慰问。董事会也感谢沈望傅为公司做出的巨大贡献。