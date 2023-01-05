设陷偷捕野生鸟 ACRES一个月接六起通报

一个月内发生六起非法捕猎野生鸟案件，组屋、公寓、有地私宅、建筑工地皆被发现设有捕鸟陷阱，关爱动物研究协会促公众举报捕猎活动。

关爱动物研究协会（ACRES）近日在脸书上发贴文指出，他们在一个月内，共接获六起偷猎野生鸟的通报，地点包括后港61街、惹兰芝里达（Jalan Jelita）、义顺51街、朝阳台（Sunrise Terrace）、直落布兰雅路和勿洛水池景。

上述地点从公寓、有地私宅、建筑工地到组屋都设有捕鸟陷阱，捕猎的鸟类目标包括鹎（Bulbul）、红原鸡（Junglefowl）、鹊鸲（Magpie-Robin）和短尾鹦鹉（Hanging Parrot）。

该协会透露，这些偷猎者之间“找不到任何共同点”。

但是，令人欣慰的是，有热心公众观察、记录和举报，甚至采取行动，例如当他们看到公共场所有被废弃的非法陷阱，就会把它移除。

不过协会指出，很多案件往往都很难进一步确定或查出到底是谁设下陷阱，因为陷阱一旦被其他人发现后，设陷阱的人就会放弃设陷。

协会在贴文最后也提醒，公众若目睹偷猎活动，可拨电1800-476-1600向国家公园局举报，或拨打协会的24小时野生动物救援热线9783-7782通报。

完整报道，请翻阅2023年1月5日的《新明日报》。