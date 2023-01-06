让电脑“被听见” 本地科技界传奇沈望傅逝世

电脑音效之父、创新科技公司（Creative Technology）创办人沈望傅在星期三（1月4日）安详过世，得年67岁。

沈望傅的传奇事迹，不仅仅是“给电脑一把声音”，他领导的创新科技制定了电脑音效的世界标准，协助推动随身数码音乐的兴起。他30多岁便创造出新加坡科技产品畅销全球的奇迹，40多岁成为白手起家的10亿元富豪。

创新科技星期四早晨发文告通知沈望傅逝世的消息。

文告指出，沈望傅在发展公司业务方面发挥了重要作用，为公司提供强有力的领导和愿景。在他的领导下，公司以声霸卡（Sound Blaster）闻名，成为全球数码娱乐产品的领导者。公司还推动多媒体变革，以顶尖的音频解决方案推动数码娱乐的发展，旗下产品包括顶级无线扬声器、无线耳机，以及各类发烧友等级的数码音响产品。

创新科技董事会代表全体员工对沈望傅逝世表达深切哀悼，感谢他做出的巨大贡献。

董事会已委任首席独立非执行董事李庆南为代主席、独立非执行董事吴启华为代副主席，集团创意实验室总裁宋少晖暂代集团首席执行官的职务。

宋少晖说：“我认识并与沈先生共事超过30年。这是让人难过及突然的，对我们是巨大的损失，特别是沈先生和我最近还就公司的未来方向进行了广泛讨论，他充满了愿景。在前一天晚上，他还与工程团队进行了长时间的讨论，并计划在隔天与线上销售团队会面。

“现在要做的是确保公司继续顺利运行，同时执行和实现沈望傅对公司的愿景和战略。”

葬礼下星期一举行

创新科技受询时并未进一步透露沈望傅逝世的详情。他的葬礼将在下星期一（9日）举行。

沈望傅去世的消息传出后，他在商界、艺术与文教界的友人纷纷表达哀痛与惋惜。

雷蛇（Razer）联合创办人兼总裁陈民亮说：“我们会怀念他。科技世界和新加坡失去了一位传奇人物。”

实践剧场艺术总监郭践红接受《联合早报》访问时说：“他是一个从来不受限于常规和框架的人，始终按照自己的目标生活。”

幼儿园新意元幼源创办人、校长陈鸣鸾说：“我们失去的是一个关心社会群众和教育事业的杰出人士，大家还没有机会回报他的恩情。”