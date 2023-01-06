陈振声：进入“教育4.0”时代后竞争更激烈 大规模定制教育等转变助国人成功

教育部长陈振声说，进入“教育4.0”时代后，这个世界变得更加不确定、竞争也更激烈，因此我国教育体系须做出五个重大转变，包括为不同群体提供大规模定制教育、重视终身学习、推动学界业界更密切合作、动员全社会参与教育事业，以及协助教育工作者终身学习与创新。

人的一生在学校里学习的“前15年”和离开学校之后的“后50年”同样重要，而且“前15年”要为“后50年”的学习奠定基础，才能通过“教育4.0”让人们在更加不确定、不安全、不平等、碎片化、多元和竞争激烈的世界中取得成功。

教育部长陈振声星期四（1月5日）上午在新加坡政策研究所举办的“新加坡透视”（Singapore Perspectives）论坛上发表主旨演说时，描述了我国教育体系接下来须做出的五个重大转变。

这些转变是：为不同群体提供大规模定制（mass customisation）教育、重视终身学习、推动学界业界更密切合作、动员全社会参与教育事业，以及协助教育工作者终身学习与创新。

检讨资助和支持终身教育方式

陈振声说：“考虑到这个世界接下来面对的各种干扰，再多的前期工作都不足以帮助人们为生活做好准备。但是‘前15年’必须为‘后50年’的学习奠定基础，探究精神、创造新知识和价值的愿望，以及发现、辨别和提炼的能力，将成为判断一个人是否成功的新标准。”

他说，政府将检讨资助和支持终身教育的方式，通过更有系统的培训帮助处于职业中期者与时俱进保持竞争力，人们接下来可以在新加坡携手前进运动中讨论有关的构想。

检讨内容还包括如何让终身教育更好地引导人们面对未来的挑战及抓紧机遇，尤其是提前为处于职业生涯中期且职业面对风险者提供咨询；人们在兼顾家庭和经济责任的同时要如何承担继续学习的机会成本；以及如何帮助转业者更平稳地多次转换工作跑道，并在转业之前或过渡期间获取新技能。

陈振声说，企业也要与学术界合作，不断培训员工，并重新设计教学法以满足成人学习需求，让人们兼顾家庭和经济责任，随时随地学习。

他强调，跨过普及教育的“教育3.0”时代进入“教育4.0”之后，这个世界变得更加不确定、不安全、不平等、碎片化、多样化，竞争也更激烈，但人们将有更加紧密的联系。能够弥合分歧、保持凝聚力、拥护多元化，以及保持坚韧的人们将得到更多机会。

我国过去着重于让所有人都有机会接受教育，所以曾通过分流制度因材施教，以此降低辍学率，后来又通过高才班、直通车等小规模的定制化课程，挑战学习能力超群的学生。这两年开始用科目编班制来取代分流制，让学生根据具体掌握能力修读适合自己水平的科目，这已经开始进入大规模定制的教育阶段。

陈振声提出，大规模定制的教育必须能进一步发掘优秀学生的潜能，同时拨出更多资源帮助处于弱势的学生力争上游，而且除了打造更多元的教育体系，人们也要改变心态，不能一味地拿学生和学校作比较。

在谈到动员全社会参与教育事业的重要性时，陈振声强调，教育部从来都不认为它能够独力形塑新加坡的下一代。“想要真正加强多元化的力量，以及拓宽人们对成功的定义，就必须和家长、社区及行业伙伴合作。”

他也说，当局有必要与各个行业合作消除技能缺口，以及根据人们的贡献而不是文凭来支付薪酬。因为如果不集体努力缩小大学毕业生和非毕业生、理工学院文凭持有者和非持有者之间的薪金差距，再多有关“成功的多种途径”的宣导也无济于事。