为赢非法赌博奖金还债 青年贿赂电竞选手“玩假赛”

为偿还欠债，20岁青年贿赂专业电竞选手“玩假赛”，让团队故意输掉国际电子竞技比赛，两人为此赢得7109元的非法赌博奖金。行贿操纵电竞赛事青年星期四（1月5日）在国家法院认罪。

被告陈胜（20岁）也是一名电竞选手，他面对一项抵触防止贪污法令与一项抵触远程赌博法令的控状。

这相信是本地首起电竞赛操纵案。控方在庭上指出，电竞赛是新兴领域，法庭在惩治犯案者时，必须确保刑罚能起阻遏作用。

国家法院法官苏自勉批准控方的申请，谕令当局准备报告，评估陈胜是否适合接受缓刑监视，或进入青年改造所，案件展期至2月16日下判。当时参赛的电竞选手曾伟杰（24岁）的案件仍在审理中。

电竞赛操纵案发生于2020年9月22日。当时曾伟杰代表Resurgence（现RSG俱乐部）电竞公司团队，在埃普尔兹皇家海杯（EPULZE Royal SEA Cup）的国际电子竞技比赛中，与日本参赛队伍BlackBird Ignis在射击游戏“无畏契约”（Valorant）中对决，结果他的团队以“0比2”落败。事隔几个月后，电竞圈爆出原来曾伟杰当时涉嫌操纵赛事。RSG也在2021年6月就此事报警。

案情显示，陈胜与曾伟杰在2014年玩“Counterstrike”电玩游戏时认识。2020年8月，即案发前一个多月，沉迷赌博的陈胜向曾伟杰借1000元，事后曾伟杰向他讨钱，但他没钱还债。

案发前一天，曾伟杰因缺钱用，向陈胜追讨400元。案发当天傍晚6时，就在曾伟杰的RSG团队开始对垒BlackBird Ignis之前，陈胜向曾伟杰建议，非法下注赌RSG团队输掉比赛，要他故意败给对手；事后曾伟杰可收下从非法赌博网站中所赢得的部分奖金，以此抵消陈胜的欠债。

曾伟杰答应“玩假赛”，因为他认为陈胜并没有其他还债的办法。陈胜向哥哥借了3000元，让曾伟杰用这笔钱在非法赌博网站下注。

在RSG团队按计划输掉比赛后，曾伟杰拿到7109元的奖金，并按照陈胜的指示，把3650元转给陈胜的哥哥，自己则收下2319元。

据媒体早前报道，拥有电玩“无畏契约”的Riot Games公司已禁止陈胜与曾伟杰参加“无畏契约”电竞赛长达三年。（人名译音）