晚晴园办导览活动 邀公众游庙宇迎新春

农历新年除了到庙里抢头香和拜太岁保平安以外，还有子时敲锣、买糖狮、请米桶等各种特别习俗，庙宇文化之旅将带领民众了解各方言族群的寺庙特色和文化。

为了迎接新春佳节的到来，晚晴园——孙中山南洋纪念馆推出“庙宇之旅：农历新年的寺庙传统习俗”导览活动，于1月28日至2月5日农历新年期间，带领公众一同探索本地六座寺庙迎接新年的习俗与文化。

六座寺庙是普忠殿助善堂、沙冈万山福德祠、天福宫、齐天宫、大芭窑修德善堂以及凤山寺，庙宇的导览内容主要有农历新年习俗、寺庙的历史背景，及族群的传统文化等，由寺庙的代表亲自介绍和讲解。

负责导览大芭窑修德善堂的是庙宇慈善福利股长黄子彰（飞机销售，42岁），他从六岁开始就跟着父亲和祖父在庙里诵经，对于这里的一砖一瓦都十分熟悉。

他在星期四（1月5日）的庙宇预览活动中说：“修德善堂主要由潮州族群建立与供奉，因此依照潮汕人的传统，并没有正月初一抢头香的习俗，而是待正月十五元宵节才举办庙会庆祝。”

修德善堂的元宵庙会每年都会在正月十四的晚上开始举行，善信在前往祈福的同时，还能将米桶、糖狮、大吉以及一些吉祥物品请回家，保佑新的一年阖家安康、生意兴隆等。元宵正日当晚，修德善堂的舞狮团也会以采青表演作为庆祝仪式。

此外，民众到庙里参拜时还能观赏到许多罕见的特色建筑和历史文物，例如榫卯结构的牌楼、佛像工笔画、西游记彩釉陶瓷画、古锡五柽、潮绣等。由于这些手艺和工匠十分罕见，且大多在新加坡已后继无人，因此格外珍贵。

庙宇之旅将会在1月28日至29日，以及2月4日至5日进行四场中英双语的导览活动，每场分别会参观两座庙宇，门票为每人20元，一场仅限20人，报名者不限种族和宗教，有兴趣的民众可上网www.wanqingyuan.peatix.com报名或查看详情。