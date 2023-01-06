跑马拉松冲线英姿照摆灵堂

沈望傅的亲朋戚友和公司职员昨天傍晚开始，陆续到蔡厝港骨灰安置所的怀念园吊唁，当中包括科技产品公司雷蛇（Razer）的创办人陈民亮以及广告界名人林少芬。灵堂内外摆满了各界送来的花篮。

据现场观察，灵堂照的背景由多张经过处理的生活照拼成，正中央凸出身穿蓝色体育衫和红色短裤、在跑步的沈望傅。主照相信摄于2009年的渣打新加坡马拉松赛，当时沈望傅正准备冲过终点线。

照片一旁引用唐代诗人贾岛《剑客》的首两句诗：“十年磨一剑，霜刃未曾试。”《联合早报》于2019年1月20日刊登沈望傅题为“再论《二十年磨一剑》”的文章。他在文中以这首诗来形容创新科技当时推出新技术Super X-Fi的20年艰苦研发过程。

沈望傅的两名中学同学受访时，形容他是一个很念旧的朋友，自武吉班让政府中学毕业后就没有断过联络，尤其是在农历新年期间会组织同学聚会让大家碰面维系感情。

其中一名林姓同学（67岁）上星期六才在街上碰见沈望傅，他当时看来精神非常好，不像有健康问题。她当时喊了沈望傅一声，他还回过头来打了个招呼。对于沈望傅逝世，她觉得难以置信，并且非常难过。

新加坡艺术大学校长郭建文教授也到灵堂吊唁。他形容沈望傅是非常杰出的一个人。

“其他人认为不可能办到的事，在他眼中却是能够达成的。”