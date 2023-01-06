姚青山和视障友人聚餐时，发现许多视障人士有志凭借厨艺找工作，便打算开一家雇用视障人士的食肆。

44岁的姚青山坦言，自己曾是个在乎销售业绩多过客户利益的财务顾问。2009年，他到柬埔寨协助建厕所，见证了当地的贫困，才点燃对社会工作的热忱。

2017年，他创办社会企业Fortitude Culina，聘请视障厨师，为他们提供公平的就业机会。

公司目前雇用两名残障人士，其中一人是萧朝荣（55岁）。他有近20年厨师经验，但2017年的一次眼科手术导致他视力衰退到原来的20％。这意味着他只能感知光线，无法辨别物体。虽然当时的东家继续雇用他，但他对于常麻烦同事念点菜单，感到不好意思，最终辞职。

巧合的是，姚青山有次和视障友人聚餐，发现许多视障人士有兴趣学习烹饪，以凭借厨艺找到工作。姚青山便打算开一家雇用视障人士的食肆。

就这样，彼此需要的两人在2018年认识。姚青山受访时强调：“我不是圣人，不能说我救了他的命。没有他的话，我根本做不起来。从厨房设计、器材选择，到材料购买，我都得寻求他的意见，因为我没餐饮经验。”

Fortitude Culina于2019年在裕廊开设第一家咖啡厅，因遭遇冠病疫情，生意不见起色。去年，他们终于租到位于新加坡管理大学经济与社会科学院大楼一层的小食摊。名为Kunyah Cafe的食肆将在星期一（1月9日）开业，售卖具本地风味的日式三明治。

为了给萧朝荣提供更安全的工作环境，公司去年11月申请到劳动力发展局“残疾人士就业计划”重新设计工作津贴，以重新设计厨房工作空间。津贴由新加坡协助残障者自立局负责执行。

小食摊是抬高的，门口有个小台阶，萧朝荣第一次参观时差点被绊倒，于是公司安装了斜坡和把手，让他能更安全地进出。

公司还打掉一些墙，让厨房更宽敞，厨房也装置可调节亮度的照明灯。萧朝荣解释，他白天可能不需要很亮的灯，但到了晚上就需要调高亮度。