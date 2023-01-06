中国疫情严峻影响供应 本地中药材涨价达40％

中国放宽防疫措施后疫情严峻，中药抢手内销大，本地中药市场也颇受影响，受访业者表示，部分清热解毒的药材成本已翻倍增长，当中金银花来货价涨了一倍，零售价也因此推高达40%。

本地中药材批发商世兴药业负责人李凤君告诉《新明日报》，自从中国防疫管制放宽后，一些清热解毒的中药材如连翘、鱼腥草、川贝和金银花陆续被抢购，成本价翻了至少一倍。其中河南金银花已从之前每公斤50元涨至目前的1公斤96元，涨幅近一倍。

新加坡中药出入口商公会副主席陈炳成则表示，一般金银花从中国的来货价已从两个月前的每100克4至5元增至目前的100克9至10元，而零售价也从之前的每100克6元左右增至目前的100克超过10元。

“药材价格因产量、产地、等级和需求等不同因素而异，除了金银花外，紫苏叶近来成本价格也涨了快两倍。其他常用以缓解冠病症状的中药材如连翘、板蓝根、绞股蓝、鱼腥草等的来货价也起了30%到50%。”

尽管如此，他指出这些药材在本地的用量目前一般并没出现过量，本地市场至今未出现抢购药材的现象。

福华补品采购经理王瑞廷受访时透露，据他了解，金银花从中国的来货价近来确实涨了一倍，每公斤从之前的30余元已增至现在的六七十元，这还没包括运输费和各种进出口税。其余的清热解毒药材如夏枯草、菊花的来货价涨幅则不大，只约10%。

“然而因为我们早前已有大量进口这些药材，所以目前还有存货，因此我们目前没有调整零售价格的必要。以金银花而言，我们的售价大概在每100克8元左右。”

完整报道，请翻阅2023年1月6日的《新明日报》。