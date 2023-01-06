受宠又失宠 兔年让兔子好为难

兔年即将来临，许多人为“讨个吉祥”而把宠物兔带回家。殊不知，买兔容易养兔难。本地的兔子收容组织说，兔年遭到弃养的兔子要比平时多出三成。

随《联合早报》记者吴金霏到本地两家兔子收容组织新加坡家兔协会和兔之家一探究竟，看看弃兔背后的故事：

兔年弃兔比平时多三成 买兔赠兔应三思

养兔不像表面上那么简单，其实大有学问。脆弱的兔子如果稍有照顾不当，就很容易生病。买兔前一定要做好功课，先三思自己是否能照顾好兔子。家长也得负起照顾兔子的责任，别把兔子当成小孩的玩物。千万别因一时冲动而把它带回家。

这些养兔须知，你知道吗？

养兔之前该考虑什么？

兔子其实跟狗儿一样，寿命很长，能活 8 到 12 年，别因一时心血来潮养兔，要做好长期照顾的准备。 兔子繁殖能力强，买了兔子后需要结扎。宠物店里卖的兔子一般还未结扎，买了兔子后还得为宠物兔结扎打疫苗，这些都需要花上一笔钱。买兔便宜养兔难，先得确保自己有足够经济能力把兔子照顾好，才谈得上养兔。 兔子性格温顺，是孩子的良伴。只是不到四岁的小朋友还太小，看到兔子容易兴奋过度，反而吓着爱安静的小兔。满四岁的小孩适合养兔，但前提条件是家长必须教导孩子如何对待兔子，家长也得有时间和精力负起照顾宠物兔的责任。

宠物兔该怎么照顾？