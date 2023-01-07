理工院工教院教职员 本月起加薪3.5％至10％

教育部说，理工院和工教院共有职员约9000人，包括非教员，人数过去几年相当稳定。当局没有透露这些学院的教员离职率，只说学院将继续定期检讨薪资，确保薪酬配套保持市场竞争力，以继续吸引并留住人才。

继学校教师加薪后，理工学院和工艺教育学院各级教职员本月起也加薪，月薪增幅介于3.5％至10％。

五所理工学院和工艺教育学院去年联合展开薪酬检讨工作后，做出上述决定。这些学院自2017年起把大学毕业生和非大学毕业生的薪资结构统合为一，并定期检讨。

教育部星期五（1月6日）答复《联合早报》时说，这一轮加薪已在1月1日生效。上一轮薪金检讨于2020年进行，结论是当时的有关薪资大致符合人力市场的竞争力，因此没做出调整。

教育部说，理工院和工教院共有职员约9000人，包括非教员，人数过去几年相当稳定。当局没有透露这些学院的教员离职率，只说学院将继续定期检讨薪资，确保薪酬配套保持市场竞争力，以继续吸引并留住人才。

《联合早报》去年7月报道，这些学院联合招标，为检讨工作征求咨询服务。第一部分的工作是对薪酬结构进行市场基准分析，确保具竞争力；第二部分预计最迟在今年6月30日完成，重点包括对300个工作岗位进行分析与评估，确保学院职员在薪酬结构中的级别适当，以及制定一套框架或方法，加强学府吸引和留住具备紧缺技能人才的能力。

对于薪资调整，由于课题较敏感，有关职员在受访时都不愿具名。

受访教职员：应定期检讨级别制度与薪资上限

在理工院负责行政工作的一名林姓职员（40岁）透露，她在理工院工作已约10年，这次加薪9％，月入增至6000多元。不过，她觉得薪资早就应该调高了，而且晋升缓慢。她的薪金四年前已达到所属级别的上限，她认为级别制度与薪资上限也应定期检讨。

在理工院执教约10年的张姓讲师（51岁）也反映，她的薪金三四年前已达到上限，除了每年有表现花红，月薪停滞不前。“近期有通货膨胀的压力，加薪来得正是时候，也应该定期检讨升职的机制。”

在工教院执教的杨姓讲师（40岁）约五年前从工程领域转向教育工作。他过去几年都有常年加薪以及表现花红，对于这次加薪约4％感到满意。

他说：“教育工作固然需要热忱，但薪资也不能太差，才能够吸引人加入。”

人力资源公司仁立国际执行董事梁昌国受访时说：“政府正大力推动终身学习，大专学府须以具吸引力的薪酬配套来留住人才。学院也会面对私立学府对人才的竞争，有业务背景的教员也可能重返业界，定期检讨薪资是必要的。”

目前未见反映理工院和工教院薪俸的官方数据，但根据人力部的行业薪酬资料，截至2021年6月，归纳为技术、职业培训与商务教育机构教师与培训员的月薪中位数为4000元。某理工院在政府网站上征聘讲师时给予月薪5000多至7000多元。

教育部聘雇的3万多名教师、教育协作人员和教育部幼儿园教师已在去年10月加薪5％至10％。