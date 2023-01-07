如何应对当前全球冠病形势 王乙康后天国会发表部长声明

中国冠病病例激增，数名议员就我国是否做足准备应对可能出现的新变种毒株，提出口头询问。卫生部长王乙康将在国会周一（1月9日）复会时，针对如何应对当前全球冠病形势，发表部长声明。

根据星期五（1月6日）发布的国会议程，议员共提呈88道口头询问，头四道围绕中国日益恶化的冠病疫情，询问新加坡当局对于新变种毒株出现的风险评估，以及我国采取哪些措施来应对可能出现的新一波疫情。

裕廊集选区议员陈有明医生希望了解卫生部对是否可能出现更危险新变种毒株的最新评估，以及我国为潜在新毒株和其他新型流行病所做的应对准备。

拉丁马士区议员杨益财则询问交通部，当局对于中国疫情的监测有多密切，以及会否计划对来自中国的航班暂时收紧防疫措施。

议员关注M-SEP计划对本地员工的潜在影响

议员也关注去年12月推出的经济战略人力计划（Manpower for Strategic Economic Priorities，简称M-SEP），一共提出八道口头询问，希望了解当局预计通过计划发放多少S准证和工作证件、计划对本地员工的潜在影响，以及如何继续营造公平竞争环境。

为我国战略经济做出重点贡献，并计划聘请或培训更多本地人的企业，可通过M-SEP雇用更多外籍人员。

这些企业未来两年可最多聘请比目前的客工比率顶限（Dependency Ratio Ceiling）和S准证外籍员工比率顶限（S Pass Sub-Dependency Ratio Ceiling）多5％的S准证和工作准证持有人，顶限为50人。

另有九道口头询问是有关组屋屋主在最低居住年限期间没有入住单位的问题。2017年至2022年11月，有53名屋主买了组屋不住，被建屋发展局执法对付，其中21个单位被强制收回，其余屋主被书面警告或罚款。

本次国会，环境公共卫生（修正）法案将提出一读。另四项法案也将提出二读，即破产、重组与解散（修正）法案、精深技能发展局（修正）法案、技能发展税（修正）法案，以及建屋与发展（修正）法案。

此外，总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮将寻求国会批准，向国际开发协会提供不超过7000万美元（约9500万新元）的额外捐款。

新加坡前进党非选区议员梁文辉也会就宏茂桥3道第562座至565座组屋的选择性整体重建计划（SERS），提出休会动议。