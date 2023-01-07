超市老板伤重不治 涉放火烧人被告改控谋杀

马西岭弯组屋放火烧人案星期五（1月6日）过堂，庭上揭露遭攻击的37岁超市老板伤重不治，六旬被告因此改而被控谋杀罪。

被告郑庆福（65岁）原本在2022年12月30日被控企图谋杀，控状指他于2022年12月28日晚上10时12分，在马西岭弯第210座组屋前，将助燃剂倒在超市老板陈金喜身上，然后用打火机点燃受害人。

此案星期五过堂时，庭上揭露陈金喜送院抢救不果，但没提到他何时过世。

由于陈庆喜已过世，控方改以谋杀罪名提控被告，并向法官申请让被告还押樟宜医疗中心接受评估。对于控方的申请，代表律师许斌汉没有异议。

被告通过视讯出庭，他身穿红色上衣，戴着眼镜，神情镇定。多名被告的亲友也出庭聆讯，并在案件过堂后与律师谈话。

案展1月27日过堂

法官批准控方申请，将案件展期至1月27日过堂。

根据警方较早前发出的文告，案发当晚警方接获报案后赶抵现场，发现陈金喜被烧伤，但意识清醒，被送往邱德拔医院治疗，在场的郑庆福则被逮捕。

被告的朋友王泳途（66岁，退休人士）早前告诉《联合早报》，陈金喜是迷你超市Heng Hock Minimart的老板。被告和妻子则开美容院，住在附近组屋。

如果谋杀罪名成立，被告可面对死刑。（人名译音）