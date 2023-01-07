139家平价超市 大年初一 照常营业

职总平价分布全岛的139家超市大年初一会照常开门营业，所有分店和FairPrice on Wheels小货车大年初二起也会如常营业。

职总平价星期五（1月6日）发文告指出，属下155家超市和霸级市场中，有139家会在农历新年初一（1月22日）照常营业。当中有36家会照旧24小时做生意。

为方便消费者在最后一刻购置年货，除夕当天（21日）有34家平价超市会24小时营业，另外有119家平价超市将营业至傍晚5时。FairPrice on Wheels小货车则营业至下午2时。

公众可登录www.fairprice.com.sg/events/in-store/cny-hours查询农历新年期间职总平价超市的营业时间。

除夕至初二（21日至23日）期间，职总平价网购服务（FairPrice Online）会在每天上午8时至傍晚6时之间送货。

所有155家分店和FairPrice on Wheels小货车将在大年初二（23日），恢复正常营业时间。

与此同时，平价超市日前宣布，即日起至1月15日在超市消费，单张收据用上至少55元的CDC邻里购物券，可获得6元的超市礼券。公众须在单张收据的消费额满55元后，才可使用6元礼券；礼券有效期到2月28日为止。

平价超市告诉《联合早报》，超市已经修改使用条件，顾客使用6元超市礼券时，没有最低消费限制。