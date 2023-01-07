过去三年转线上举行 今年全国华文大比拼 全面恢复现场赛制

疫后首次恢复实体比赛，主办方做好相应措施，确保学生安全。比赛将首次限制各中小学的报名人数，总人数因此受限。小学和中学分别只开放1050个比赛名额，也就是各中小学只允许为最多10名学生报名参赛。

全国华文大比拼今年全面恢复现场赛制，让中小学学生面对面挑战华文华语水平。

由新报业媒体华文媒体集团与南洋女子中学校联办的全国华文大比拼，今年迈入第10个年头。过去三年，比赛因疫情转为线上举行，今年将全面恢复实体赛事。初赛的个人笔试将于3月25日（星期六）在南中举行，中学半决赛和中小学决赛则于4月29日（星期六）在Bugis+商场举行。

疫后首次恢复实体比赛，主办方做好相应措施，确保学生安全。

比赛将首次限制各中小学的报名人数，总人数因此受限。小学和中学分别只开放1050个比赛名额，也就是各中小学只允许为最多10名学生报名参赛。总报名人数限额填满后，报名系统就会自动关闭，有兴趣参赛的学校请尽早报名。

华文媒体集团青少年受众工作群总编辑陈能端说：“疫情期间报名参加初赛的人数屡创新高，非常感谢各校的支持。疫情放缓后复办实体活动，有许多安全考量要兼顾，因此今年我们首次限制参赛人数。把各校人数上限定在10人，是希望有更多学校能够派队，享受参赛过程，体会华文华语好玩的地方。”

初赛平均得分最高的四所小学和六所中学，将派出得分最高的四名学生组队进入下一轮比赛，因此各校在初赛环节最少要派四名学生参赛；队员中至少要有两名新加坡籍学生。

报名详情日前已电邮给各中小学校母语部主任，公众可登录zbschools.sg/ncc了解更多细节。报名截止日期是2月12日（星期天）。

全国华文大比拼由中国工商银行新加坡分行联合呈献，比赛获得推广华文学习委员会和凯德集团Bugis+商场支持。