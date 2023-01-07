盛港居民诉五年组屋 墙发霉变陋屋

盛港四座组屋才刚落成五年，外墙斑驳发霉，屋内湿气重，有居民不满发文，直呼像“鬼屋”。

这四座组屋包括安谷弯（Anchorvale Crescent）第338A座至第338D座组屋。

女网民温蒂日前在脸书上发文指那一带组屋才刚满最低居住年限（Minimum Occupation Period, MOP），但外墙已经长出很多霉菌，从外观上看就像“鬼屋。”

“五年的房子看起来却像30年，每次打开窗口就能看到外墙上的霉菌，我向市镇会投诉，却被告知两年后才会重新粉刷。”

她说住家没有出现霉菌问题，周围环境也非常良好，唯独外墙的霉菌问题造成困扰。

贴文在网上流传后，迅速引发热议，短短两天内就有近1000人转发。

记者星期五（1月6日）晚上走访超过10户人家，居民都说，有注意到霉菌问题，当中有些人更是透露，家中湿气重，特别是厕所，墙壁上也长出霉菌。

林志蔚：将与市镇会商讨加速翻新

盛港集选区议员林志蔚说，他将与市镇理事会商讨，加速组屋的翻新工程。他也在网媒贴文下留言，坦言组屋状况不佳，令人失望。

据他所知，会出现这个问题的原因可能是因为组屋没有使用防霉漆，或因为组屋靠近河边，且被阳光直接照射所致。

“发霉问题主要出现在C和D座，A和B座的问题相对没有那么严重。由于这几座组屋都是同时间建造，也由同样的人维护，因此这反映出问题的根源可能更广泛，并非单纯是房屋素质或市镇会的维修出现问题。”

他将联系市镇会，商讨加速该区组屋的翻新计划，让组屋能在比一般的七年周期更短的时间内完成翻新。

“但这些都需要经过设计和招标，意味着问题无法立即解决，希望民众能理解并耐心等待。”

完整报道，请翻阅2023年1月7日的《新明日报》。