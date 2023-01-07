大巴窑组屋楼上水管爆裂 楼下污水滴不停

女会计住家厕所顶部漏水多日，污水24小时不断往下滴，导致厕所电路受影响，检查后发现原来是楼上水管爆裂，如今只能暂时用桶接水应急，令她担心无法过好年。

这名居住在大巴窑1巷第174座的黄姓女居民（50岁）向《新明日报》指出，她此前到国外旅游逾两个星期，直到1月2日才回国。

“我回到家后，发现厕所的顶部漏水，而且水是褐色的，非常肮脏，只是庆幸水没有异味。”

她说住在这里已有20年，此前从未有过这样的问题，如今一直不停漏水，污水都弄肮脏马桶和地板。

黄女士暂时用桶接水应急。（刘启成摄）

漏水影响电路 一开灯就跳闸

她指过后找当局人员来检查，对方说原来是楼上的水管破裂，需要楼上的住户维修，并叫她用东西暂时接水。

由于已经临近新年，她称维修人员一般在新年前都会有很多工作，或可能赶不及在新年前修好水管。

“我们希望在家过年，到时亲朋好友也可能会上门，不过如今这样漏水，厕所没办法用。”

她指出，厕所顶部渗透下来的都是褐色的污水，她只能暂时用水桶接水，也引发卫生方面的隐忧。

“漏水也导致厕所的电路受到影响，只要我开厕所的灯，就会跳闸，所以我也担心会发生漏电问题，希望楼上住户能尽快维修水管。”

完整报道，请翻阅2023年1月7日的《新明日报》。