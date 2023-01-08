李总理吁国人打二价疫苗 以得到更好保护

李显龙总理上个月出访欧洲之前就接种了第四剂冠病疫苗，并呼吁公众同他一样接种二价疫苗，保护自己。

李总理星期六（1月7日）上午在光洋小学（Townsville Primary School）举行的宏茂桥德义区教育助学金颁奖礼上致辞时说，新加坡虽然从冠病疫情中复苏，但很多国家包括中国仍有疫情，我国须确保本地的疫情继续受到控制。

他说：“我们每个人能做的就是确保我们受到保护，接种疫苗……特别是最新的二价疫苗，如果你适合接种这款疫苗，但还没去接种，请去接种，因为它会给你更好的保护。”

李总理说，他在去年12月出访欧洲之前，已接种二价疫苗作为第四剂疫苗。他指出，二价疫苗是安全的。“如果有另一种新的冠病病毒来袭，在奥密克戎、XBB毒株之后，我不知道下一种毒株会被称作什么，但如果它来了，要是对我们构成威胁，你如果已达到最新接种要求，就会比较安全。”

截至上个月26日，我国有58万6000多人接种二价疫苗，其中45万3000人接种莫德纳疫苗，13万3000人接种辉瑞疫苗。

德义区颁发 1200多份教育助学金

德义区教育助学金颁奖礼分星期六和星期天举行，共颁发1200多份教育助学金。其中924人获教育部教育储蓄奖励金，300人获社区伙伴筹款颁发的德义区公民咨询委员会助学金。

德义区公民咨询委员会助学金介于250元至550元之间，专门为低收入家庭提供援助。助学金向善心人士募捐，今年筹得约17万元。李总理身为负责德义区事务的宏茂桥集选区议员，也在星期六为63名捐款人士和团体颁发纪念奖牌。

教育储蓄奖金额则介于100元至500元，分为教育储蓄奖学金、优异助学金、学业进步奖、杰出领导与服务奖、品德奖，以及技能奖六个类别。

李总理也说，中小学今年取消所有年级的年中考试，这对学生来说应该是个好消息，可减少备考的时间和压力，有更多时间探索新事物。

“在新加坡，机会是有的。我国有良好的体系和学校，你做得好，你就可以继续求学……你做得好，就有工作，机会也会在那里。我们要抓住它、充分利用它，然后取得成功。”

茂乔小学六年级学生吴捷乐（11岁）星期六从李总理手中接过教育储蓄品德奖。

因为父母在国外工作，美国出生的吴捷乐2020年才搬回新加坡。小四那年成为插班生的他说，虽然起初因口音不同，也听不惯“Singlish”（新加坡式英语），但他很快就交到志趣相投的朋友，并融入学校生活。

去年，吴捷乐参加学生理事会选举，并当选主席。“选举过程很有趣，我制作竞选海报，还在台上自我介绍五分钟，这是我第一次在那么多人面前演讲。”

在美国时，吴捷乐的父母请补习教师教他华文，但他回国后仍觉得华文很难。“我每天花至少一小时在华文上，我最用功的科目就是华文了。”

他学习华文的努力与决心也得到学校的肯定，曾获颁学习华文的“坚韧学习者奖”。