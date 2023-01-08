旅行社：签证难批航班不足条例仍未明 本地游中国旅行团最快3月才出发

受访旅行社说，航空公司已释出3月份的机位，所以3月成团的可能性比较高，但中国旅游配套的价格会比疫情前贵两三成。

中国今天重开边境，入境者不必进行核酸检测和集中隔离，将有助带动旅游业。不过本地旅行社受访时表示，要等到3月才会有旅行团从我国出发到中国旅游。

旅游业者告诉《联合早报》，影响中国旅游团成团出发的原因有三个：一、航班尚未全面恢复，座位有限、机票昂贵；二、疫情后的旅游条例细节不明确；三、旅游签证现阶段尚难获批。

受访的旅行社说，航空公司已释出3月的机位，所以3月成团的可能性比较高，但中国旅游配套的价格，会比疫情前贵两三成。

欧美假期董事黄耀雄说，尽管中国重开边境让一些外国人更容易进入中国，但目前尚不包括游客，所以欧美假期目前没有前往中国的旅行团。

“不过，中国国际航空已经跟我们接触，我们已经拿到3月至5月份的团体票。每团约20人，目的地是北京和成都。”

黄耀雄透露，疫情后的中国团会偏向中高端，旅行社会选择四或五星级酒店，以及规模比较大的餐馆，让旅客在卫生、安全方面更放心。由于机票和酒店等费用都上调，与疫情前同等配套相比，团费预计会上涨两三成。

超级旅游3月起将开办中国团，但公司总裁黄钰祥说，如果到时还是每周只有一个航班，行程就必须调整成八天的团，过去一般上都是五至九天。

曾兄弟和大通等旅行社则透露，目前正与中国各大城市的当地接待旅行社（地接社）联系，一旦情况更明朗就会成团。曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平说，将推出10条疫情前最畅销的路线，例如北京、江南、云南和福建等。

大通旅行社旅游市场与公关部经理卓琼华说，中国旅游环境在疫情后肯定有所改变，不同地方的旅游条例目前还不明朗，国内外的旅行社都谨慎行事，因为顾客的安全是最重要的，所以目前还处在观望阶段。

原定本月入境我国 一中国团多人确诊已延期

从中国入境新加坡的旅客方面，据悉这个月原本有一团，但因为有团员确诊而不得不延期。大部分旅行社都表示，估计要等到6月，甚至是7月至8月中国的学校暑假期间，才会有中国团到新加坡旅游，而且主要是亲子团和学生团。

新加坡百万假期执行董事翁树伟说：“原本有一个百多人的中国团这个月要来，可是团中有好些人确诊，只好延期出发，目还不确定会延到什么时候。”

铨达旅行社执行董事蔡顺铨说，在疫情后，有能力出国的中国旅客会更倾向自由行，所以旅客回流初期，应该会以散客或小包团居多。

酒店员工和司机人手紧 中国客若蜂涌来新难应付

专门在本地带大中华区旅行团的导游黄建贤说，现在中国开放边境，但办理出国手续需要时间，很多人赶不及在农历新年期间出行，所以7、8月中国学校暑假期间比较有机会迎来大量中国团。

本地向导协会荣誉会员王琪恩说，本地有1万多名中文导游，足以应付中国团大量到来的需求。

不过业者担心本地酒店和车队无法应付涌入的中国游客。翁树伟说：“新加坡的酒店员工和司机人手都非常吃紧，要是中国旅客一窝蜂进来，我们应付得来吗？”

新加坡航空公司在回答《联合早报》询问时说，新航将会密切留意旅客的需求，适时调整飞往中国的客运量。