黄循财：基层组织在加强社会凝聚力扮演重要角色

副总理兼财政部长黄循财指出，基层组织为促进社会凝聚力所做的努力，是让我国社会建立高度信任的一个关键因素。面对眼前挑战，我国须保持团结，不让问题分化社会，基层网络在这方面继续发挥重要的角色。

黄循财星期六（1月7日）出席人民协会印度活动执行委员会45周年庆晚宴时，肯定执委会的贡献，强调基层组织在加强社会凝聚力的重要性。

他致辞时说，全岛各区的99个印度活动执委会协助新移民融入新加坡，也使其他种族能更好地了解印族文化，支持新加坡的多元文化身份。过去三年的抗疫路程，组织也协助派发口罩、关怀礼包等给有需要的人、帮助居民保持身心健康等。

“你们与其他基层组织为促进人民之间的凝聚力，所付出的努力是让我国社会高度互信的原因，也是这个深层的信任，帮助我们走出疫情的艰难时期。如今，我们处在更有利的位置、更团结。这与世界许多国家的社会形成对比，疫情导致这些社会进一步产生分歧与分裂。”他提醒说，眼前的环境仍有许多不确定因素，尽管本地冠病疫情稳定，流行病带来的挑战还未结束。乌克兰战争也在持续，仍可能影响能源和食物供应。政府正在探讨如何通过2月14日宣布的新财年预算案，进一步帮助人民应付生活费上涨。

黄循财强调：“重要的是，我们绝不能让挑战或问题把我们分化，这不是新加坡的处事方式……相反的，遇到问题时，我们团结一致地去应对，从经历中学习，从而变得更坚强、更团结。

“基层网络因此至关重要，基层协助凝聚人民，使人们不会过着孤立的生活，而是社区的一部分，紧密相连。我们继续守望相助，帮助面对困境的个人与家庭。”

他鼓励执委会继续加强与其他社区组织的合作，并通过更灵活的志愿服务机会，吸引更多人加入义工行列，尤其是年轻人。

印度活动执委会理事会主席拉马穆尔蒂（Ramamoorthy）致辞时说，组织将与时俱进，继续加强与社区的联系，促进社会融合。

基层领袖黄珍妮（62岁）五年前通过另一名基层领袖的介绍，加入山景民众俱乐部印度活动执委会，在节庆、粮食派发等活动上帮忙。

她也因此对印族传统有更深的认识，认识更多友族朋友。她也常邀请华族朋友参加组织举办的丰收节、屠妖节等节庆。她受访时说：“只要他们需要人手，我就去帮忙，助人不分种族。”

超过1000人出席了晚宴，当中包括担任执委会理事会顾问的交通部长易华仁和通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生。