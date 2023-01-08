开跑一周 牛车水年货市场人潮旺买气淡

在登婆街摆摊卖澳大利亚坚果的一名业者说，过去一周，年货市场的人潮估计恢复至疫情前约八成水平，但人们购买力偏弱，只有疫前的约六成。

牛车水年货市场开跑第一周，人潮回归，但在通胀压力下，消费者购买力下滑。

在登婆街摆摊卖澳大利亚坚果的古潓丽（42岁）说，过去一周，年货市场的人潮估计约有2019年冠病疫情前约八成的水平，但人们购买力偏弱，只有疫前的约六成。

“目前的生意较差。以往每天的销售额平均两三千元，但过去一周，每天卖不到1000元的商品，连员工的薪水都不够付。”

她认为，公众或许刚过完圣诞节，也刚跨年，还没意识到距离农历新年不到20天。“加上通货膨胀，消费税上调，消费者可能须要一些时间适应，因此购买力偏弱。”

林姓摊主（45岁）今年花了五位数在牛车水租下两个摊位售卖台湾果冻和麻薯等。她说，尽管成本涨了15％，但她不打算调整售价，每100克的果冻和麻薯继续如往年般卖1元8角。“这个价钱已经维持10年，顾客也习惯了，所以没有去调整，我们就赚少一点。”

她指出，顾客以往都会购买约50元至100元的食品，但现在只花10元至20元。“这一周小孩忙开学，大人忙开工，因此今年的生意如何，现在还说不准，毕竟年货市场才开张一个星期。要看这个周末的情况，才能更好地预估接下来两周的生意。”

林姓摊主也提到，今年摊位竞标程序和结果迟迟没有消息，耽误了订货时间。“幸好台湾厂家帮了我们一把。为了能在1月1日开档，我只好先空运一些货到新加坡。其他的货物1月3日才抵达。由于太晚下单，厂商来不及安排，我们的货量只有以往的一半。听说有摊主因订不到货而缺席今年的年货市场。”

高通胀钱变小 钱都花在必需品

售卖桌旗和靠垫套的王姓摊主（48岁）则估计，今年的牛车水年货市场人潮达疫前约70％的水平，但购买力下滑了约20％。“通胀压力下，钱变小了，公众会倾向把钱花在必需品上。顾客以前可能会买三条桌旗，但现在买一条就好。”

《联合早报》早前报道，登婆街上靠近余东旋街的摊位大部分已租出去，但近桥南路一端有约20个摊位仍空置。星期六的情况依旧如此，而迟迟未有动静的美食坊终于在星期四迎来第一个摊位，售卖番薯蛋和泰国小吃。

在靠近桥南路的登婆街上摆摊卖鱿鱼酥的罗嘉玲（33岁）说，很多人看到摊位空置，一走到她的摊位后就掉头转到比较热闹的地方。“生意多少会受影响。我们接下来会进多一批货，希望人潮会慢慢增加。”

公众陈丽宝（60岁，秘书）星期六和妹妹一起到牛车水逛年货市场。她说：“我们每年都会来这里感染气氛，买不少贴纸和装饰品，满载而归。可能除夕新年倒数的时候会再来一趟。”