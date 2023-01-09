为自己也为家人 参与终身护保计划

调查显示，年满65岁健康国人中，约一半余生可能患有重度残疾，而约三成患有重度残疾超过10 年。为老年规划，一定得考虑到这一环节。

从2016年以来就当上“关爱乐龄大使”（Silver Generation Ambassador）的王女士（技术写作员），经常去探访乐龄人士，看过不少需要长期护理的年长者。

“有的子女肩负起长期护理的责任，经济负担很重，要送疗养院，费用也高；有的家庭还因为经济重担而吵架分裂，令我感到心酸，也意识到为老年规划的重要性。”

为了自己和家人着想，并为老年做好基本规划，王女士乐于在2021年年底被自动纳入全国重度残障保险计划——终身护保计划（CareShieldLife）里。

在计划下，保户如果无法自行完成六项日常活动中的任何三项，包括进食、冲凉、更衣、如厕、步行或行动、在睡床和椅子之间移动，每月就能获取一笔固定的现金赔付额。

王女士说：“重度残障的情况未必在老年时才出现，我的一位高中同学在40岁就因中风需要长期护理。”

王女士和丈夫（教师）育有一名当正规军人的儿子（21岁）。她说：“我只有一个儿子，谁也不知道我将来会发生什么事。万一患有重度残疾，终身护保计划让我终身每月至少都有一笔基本的现金赔付，不会连累家人。”

没有赔偿期限 终身每月有现金赔付

王女士说，终身护保计划的索偿条件很明确，而且保费可全数通过保健储蓄支付。（图/新报业媒体）

王女士过去在乐龄健保400（ElderShield400）下受保。

“终身护保计划的保费虽然比较高，每年也会定期调整（2020年至2025年的上调幅度定为每年2％）。但在政府给予的保费津贴和加入奖励金后，我去年的保费大约是347元。我觉得很合理，因为万一重度残疾，终身每月都会有现金赔付。”

她也为赔付额做出比较：“乐龄健保400的现金赔付期限于六年，赔付额每月固定在400元。终身护保计划每月的赔付额则至少612元，2020年至2025年期间每年会增加2％。”

她表示：“我们到了某些年龄，要向私人保险公司投保也不容易，而且终身护保计划的索偿条件很明确，保费可全数通过保健储蓄支付，我不担心拿不到现金赔付。”

此外，王女士在终身护保计划上也继续购买附加险，万一有什么事，可以得到额外的赔付额。

谁可以加入？

卫生部在2020年10月推出终身护保计划。可加入计划的人包括：

■ 1980年或之后出生的国民与永久居民，必须从2020年10月1日或年满30岁时，以较迟时为准，纳入终身护保计划。

■ 1979年或之前出生的国民与永久居民可自愿选择加入终身护保计划。

凡在2023年12月31日加入计划，可获得高达$4000的加入奖励金，协助抵消保金。

马上行动 加入终身护保计划 点击上网或拨打热线1800-222-3399，查询更多详情或报名加入终身护保计划。

【本文由卫生部呈献】