本地第二个垂直甘榜动土 “油池心苑”将设蔡厝港首个小贩中心

靠近油池地铁站的油池综合发展项目“油池心苑”星期天（1月8日）早上动土。这是继海军部村庄后本地第二个垂直甘榜项目，为年长者提供68个二房式灵活组屋单位，还集合民众俱乐部、综合诊疗所、洗肾中心、零售店，以及蔡厝港市镇首个小贩中心。

动土仪式由副总理兼财政部长黄循财主持。他也是马西岭—油池集选区议员。出席仪式的还有国家发展部长李智陞和另三名马西岭—油池集选区议员，即人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈、西北区市长任梓铭，以及苏慧敏。任梓铭是油池基层组织顾问，负责“油池心苑”所在的油池分区。

油池心苑（Heart of Yew Tee）是建屋发展局2019年宣布建造的项目，68个二房式灵活单位同年11月推出供申购，已全部被预订。油池心苑建在油池坊旁的地段，占地0.7公顷，这里原本是个广场。黄循财以华语致辞时说，油池心苑2027年建成后，居民可在社区里获得更便利的医疗服务、更好的设施，以及更多的食物选择等。

除了上述设施，油池心苑一楼也将有宽敞的社区广场，适合举办各式各样的社区节目和活动。

黄循财说：“我们希望在社区里重现甘榜精神，鼓励居民无论年纪都体现守望相助、互相关怀的精神。所以，油池心苑在空间设计和设施方面，将加强居民之间的互动。”

他接着以英语发言时说，我国面对的一大挑战是确保住屋和生活环境为迅速老龄化的人口做好准备。这也是“新加坡携手前进”对话会中反复出现的反馈，政府正在探讨。

部分解决方案是提供更多社区关爱组屋，即结合方便乐龄人士的设计和护理服务的组屋。武吉巴督和女皇镇已推出这类组屋，国家发展部正在探讨能否做得更多。但由于没有足够土地，当局能建造的社区关爱组屋有限。像油池心苑这类的综合发展项目，也很难在全国大规模复制。

黄循财：探讨更新市镇 以更适合年长者居住

黄循财说，绝大多数的新加坡人会原地养老，但这不意味着继续维持现状。我国须探讨如何更新市镇，让它们更适合年长者居住，并通过广泛的社区和年长者护理服务网络，让他们在住家附近就能获得协助。

任梓铭致辞时则说，油池新苑是油池团队落实的承诺之一，为居民提供崭新设施，包括组屋单位、综合诊疗所、小贩中心和民众俱乐部。“这是我们多年来用心聆听居民的反馈，通过跨部门合作实现的综合发展项目。”

2009年入住油池坊旁公寓的张定良（72岁，工厂总监），期待在油池心苑落成后，能在小贩中心买到价廉物美的美食，并能就近看医生。

他说，附近目前只有食阁，卖的食物肯定较贵一些。医疗方面，虽然他目前身体健康，但他认为住家旁有综合诊疗所，会更方便他求医。目前最靠近的是蔡厝港综合诊疗所，搭巴士要约半小时。

李智陞也在脸书发文说：“居民的全面健康是油池心苑的设计核心。项目有意思之处是，它将所有社会、医疗和社区设施集合在同一屋檐下，并与年长者住屋无缝结合。这确保年长者能方便地使用所有设施。它提供充足的社区空间，四周环境一片青葱翠绿，可促进活跃生活，并提供许多聚会的机会。”