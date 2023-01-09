中国开放首日抵新 母女引颈期盼三年 本地团聚紧拥落泪

引颈期盼三年多，旅居我国的陈奕莼终于和远在中国杭州的母亲团聚。她和家人星期天（1月8日）到樟宜机场接机，还特地准备了鲜花、横幅和红地毯，迎接母亲的到来。

陈奕莼（45岁，艺术从业员）和丈夫孩子2019年从瑞士搬来新加坡。与瑞士相比，我国距离中国较近，她当时告诉母亲“以后想来就来，想走就走”，无奈不久后冠病疫情暴发，她们也就一直没办法团聚。

阔别三年多，陈奕莼星期天见到母亲的那一刻激动落泪，母女俩紧紧拥抱，沉浸在团聚的幸福中。

她说：“虽然每天会通过微信与母亲聊天，但能够看到她，心情还是很激动。母亲这次过来会待至少一个月，跟我们一起过春节，之后会申请延长签证，尽量在这里多留些时间。”

封闭三年的中国于星期天（1月8日）大幅开放边境，不再对入境人员采取全员核酸检测和集中隔离。随着防疫措施放宽，不少中国人放心踏出国门，到我国探亲和旅游。

在疫情之前，李春梅（36岁，家庭主妇）经常来探望在我国工作的丈夫。碍于疫情，夫妻俩已有三年没能见面，她在星期天下午抵达我国，终于与丈夫团聚。“之前因为诸多限制，我们夫妻只能分隔两地。这次来新加坡一个月探亲游玩，之后回国不用隔离，确实能省下很多麻烦。”

旅居本地中国人 赶在开放首日回国见家人

樟宜机场官方网站显示，星期天共有四趟航班从中国飞抵新加坡，从我国飞往中国的航班则有五趟。这些航班主要往返杭州、广州和深圳。新加坡航空公司不久前恢复我国直飞北京的客运航班，这是新航在停飞近三年后，重启飞往中国首都的载客服务。

少了隔离限制，好些旅居本地的中国人赶在开放首日飞回国，迫不及待与许久未见的家人团聚。

在新加坡工作三年的中国公民倪海伦（47岁，人力资源）下午乘搭厦门航空航班回杭州。她去年回国时隔离了28天，这次原本也已经做好隔离的准备，却刚好赶上中国开放的第一天。

她说：“买机票时中国还没宣布开放，这次很幸运不用隔离，算是个惊喜，多出来的时间可以多陪家人。”

老家在武汉、已成为我国公民的陈先生（46岁，放射技术人员）则在中国宣布开放后，取消了原本预订7日飞往郑州的航班，推迟一天出发。“原本的航班预计7日晚上9时多抵达，我担心当地人员还是会坚持要我们隔离，所以就等到8日才出发。”

他也说，星期天的单程机票比前一天贵约1200人民币（约234新元），但落地后不必隔离八天，他认为多付点钱还是很值得。