百岁早报送百福红包 读者热购报摊一早卖完

《联合早报》星期天（1月8日）随报附送一套限量版“百福红包”，独特的红包封设计获得读者赞赏，也有读者一早就前往报摊买早报领取红包，准备送给家人收藏。

今年庆祝创刊100周年的《联合早报》，特别推出百福红包，以答谢读者的支持。读者星期天购买一份《联合早报》，就能获赠一套八个的精美红包封，先到先得，送完为止。早报俱乐部VIP会员（所有订户）同样将获赠一套红包封，随报附送。

记者星期天早上8时走访大巴窑1巷第126座组屋的报摊时，已有许多公众陆续前往报摊购买早报。

有40年卖报经验的报贩何益华（63岁）星期六已在报摊旁张贴海报，提醒顾客早报将随报附送红包封。

何益华说，赠送红包的活动有助带动生意，他一般要到中午12时许才卖完110份早报，但由于活动吸引了很多公众买报纸，这批报纸在早上9时许就已销售一空。

为了避免读者失望而归，他赶紧从他的另一个报摊拿多20份报纸到第126座组屋的报摊售卖，共130份早报早上10时许已卖完。

读者：人物造型可爱 红包封设计与众不同

读者林婉君（48岁，客户服务人员）每天都上早报网，阅读即时新闻。由于母亲有收集红包封的习惯，林婉君特地买了一份早报，并打算把百福红包送给母亲。她说：“这个红包封很精美，人物造型也很可爱，与一般常见的红包款式不同。”

在本地工作的印度尼西亚华裔黄莉堂（28岁，网络开发员）这个星期将回家乡过农历新年，因此特地买了一份早报，要带回家给喜欢上网阅读华文新闻的父亲翻阅。

她说：“我很幸运，因为我第一次买早报就获得这款限量版的红包封。红包封上的图案让人眼前一亮，充满东方元素和喜庆色彩，我打算把它派发给其他在印尼的亲戚，让他们留作纪念。”

亲自派送红包封给读者 吴新迪：答谢一路来支持

忠实读者林媚芬（67岁，家庭主妇）每天早上一定到报摊买早报，她认为阅读早报能帮助她了解国内外的时事。她受访时说：“百福红包非常特别，烫金的吉祥语显得很立体。这个设计太美了，我舍不得用。”

《联合早报》总编辑吴新迪星期天到大巴窑1巷第126座组屋的报摊派送百福红包给购买早报的读者，亲自答谢他们一路来的支持。

许多受访的读者也为今年迎来百年报庆的早报献上祝贺。

从小就喜欢阅读《联合早报》的王佩玉（70岁，退休者）还是习惯买报纸来阅读，她期许早报可以一直为读者提供多元的新闻内容，并继续出版纸版报纸。

另外，《联合早报》数码配套的订户也可在1月12日至19日，早上8时至中午12时，前往八个指定地点的报摊领取一套百福红包。