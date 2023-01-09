有爱无碍 跨越隐形障碍

通过定期在巴士转换站进行的实践课程，陈诗颖以自身经验协助残障人士重拾乘搭巴士的信心、指导巴士车长和学生等群体如何妥善地施以援手，并促进他们彼此之间的理解。

八年前，正值青春年华的陈诗颖，从事着梦寐以求的糕点师工作，眼前一片锦绣前程。突然降临的多发性硬化症，却为一切按下暂停键。

坐上轮椅后、长达一年半不敢搭巴士的她，如今反倒运用乘搭公共交通所经历的挑战，引导体障者和巴士车长等群体，实现更友善的公交环境。

现年32岁的陈诗颖是在2015年左右，发现自己行动变得笨拙，不只常绊倒自己，双脚也时常感到麻木。她起初不以为意，直到一天在家中无法站起身，被父母送到了急诊室。

不久后，她确诊患上多发性硬化症（Multiple Sclerosis）。这是一种影响大脑及脊髓的自身免疫性疾病，可以引起视力受损、肢体无力和口齿不清等症状。“最糟糕的是他们说这个病没有已知的根治方法或病因……我当时感觉整个世界都崩塌了。”

因为无法长久站立，陈诗颖转换跑道担任前台人员，不料病情进一步恶化，使她2019年起须以轮椅代步。

随后待业的两年，她花了近半年才鼓足勇气乘搭地铁，又过了一年多才坐上巴士。“对那时的我来说，乘坐地铁比巴士容易，因为不需要挣扎上窄小的坡道，或承受别人等待时的注视……但我最终学会了不去在意这些事情。”

机缘巧合之下，陈诗颖通过专门协助残障人士的慈善组织SPD，在2021年受聘为巴士业者易塔通（Tower Transit）的客服体验和共融人员，在发展和管理包容措施方面扮演着主导作用。

通过定期在巴士转换站进行的实践课程，她也以自身经验协助残障人士重拾乘搭巴士的信心、指导巴士车长和学生等群体如何妥善地施以援手，并促进他们彼此之间的理解。

比如，巴士车长把轮椅坡道放倒在地面时，有时会发出很大的声响，她会提醒轮椅者使用者，这不是因为车长不欢迎他们，主要是坡道很重。“我自己也须放胆尝试才能再次融入社会，所以能协助他人重新独立，我觉得十分有意义。”